В Україні 12 областей вирощують коріандр: хто лідирує у виробництві
Київ • УНН
У 2023 році Миколаївська область стала лідером з виробництва коріандру в Україні з 3 000 га під посівами, а загальна площа під коріандром зросла до 8 300 га, що на 25% більше, ніж у 2020 році.
Минулого року коріандр вирощували господарства в 12 областях. Це було зумовлено прагненням агровиробників диверсифікувати свій бізнес та високим попитом на цю культуру за кордоном. Пише УНН із посиланням на Superagronom.
Деталі
За даними, у 2023 році площі під коріандром в Україні зросли до 8,3 тис. га, що на 25% більше, ніж у 2020 році (6,6 тис. га). У 2020 році найбільше посівних площ було в Кіровоградській області (2-2,5 тис. га), а у 2023 році лідером стала Миколаївська область із 3,1 тис. га. Найменші площі під коріандром цього року спостерігалися в Запорізькій області.
- Одеська область — 1,8 тис. га;
- Полтавська область — 1,8 тис. га;
- Харківська область — 0,9 тис. га;
- Кіровоградська область — 0,3 тис. га;
- Сумська область — 0,2 тис. га;Запорізька область — 0,1 тис. га.
Кіровоградська, Запорізька і Харківська області отримали найвищу врожайність коріандру (12 ц/га і більше), а найнижчу зафіксували в Полтавській області (8,6 ц/га). Загальний збір коріандру того року склав 86,1 тис. т з урожайністю 10,3 ц/га. Коріандр є лідером серед ефіроолійних культур в Україні, яка входить до числа провідних експортерів цієї культури. Його основні ринки збуту - Індія, Індонезія, Шрі-Ланка та Німеччина.
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