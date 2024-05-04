В Украине 12 областей выращивают кориандр: кто лидирует в производстве

В прошлом году кориандр выращивали хозяйства в 12 областях. Это было обусловлено стремлением агропроизводителей диверсифицировать свой бизнес и высоким спросом на эту культуру за рубежом. Пишет УНН со ссылкой на Superagronom.

Детали

По данным, в 2023 году площади под кориандром в Украине выросли до 8,3 тыс. га, что на 25% больше, чем в 2020 году (6,6 тыс. га). В 2020 году больше всего посевных площадей было в Кировоградской области (2-2,5 тыс. га), а в 2023 году лидером стала Николаевская область с 3,1 тыс. га. Наименьшие площади под кориандром в этом году наблюдались в Запорожской области.

Одесская область - 1,8 тыс. га;

Полтавская область - 1,8 тыс. га;

Харьковская область - 0,9 тыс. га;

Кировоградская область - 0,3 тыс. га;

Сумская область - 0,2 тыс. га; Запорожская область - 0,1 тыс. га.

Кировоградская, Запорожская и Харьковская области получили самую высокую урожайность кориандра (12 ц/га и более), а самую низкую зафиксировали в Полтавской области (8,6 ц/га). Общий сбор кориандра в том году составил 86,1 тыс. т с урожайностью 10,3 ц/га. Кориандр является лидером среди эфиромасличных культур в Украине, которая входит в число ведущих экспортеров этой культуры. Его основные рынки сбыта - Индия, Индонезия, Шри-Ланка и Германия.

Напомним

По прогнозам Комитета по вопросам аграрной и земельной политики в 2024 году украинские аграрии продолжат строить овощехранилища и нарастят мощности до около 40 тыс.