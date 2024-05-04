В Украине 12 областей выращивают кориандр: кто лидирует в производстве
Киев • УНН
В 2023 году Николаевская область стала лидером по производству кориандра в Украине с 3 000 га под посевами, а общая площадь под кориандром выросла до 8 300 га, что на 25% больше, чем в 2020 году.
В прошлом году кориандр выращивали хозяйства в 12 областях. Это было обусловлено стремлением агропроизводителей диверсифицировать свой бизнес и высоким спросом на эту культуру за рубежом. Пишет УНН со ссылкой на Superagronom.
Детали
По данным, в 2023 году площади под кориандром в Украине выросли до 8,3 тыс. га, что на 25% больше, чем в 2020 году (6,6 тыс. га). В 2020 году больше всего посевных площадей было в Кировоградской области (2-2,5 тыс. га), а в 2023 году лидером стала Николаевская область с 3,1 тыс. га. Наименьшие площади под кориандром в этом году наблюдались в Запорожской области.
- Одесская область - 1,8 тыс. га;
- Полтавская область - 1,8 тыс. га;
- Харьковская область - 0,9 тыс. га;
- Кировоградская область - 0,3 тыс. га;
- Сумская область - 0,2 тыс. га; Запорожская область - 0,1 тыс. га.
Кировоградская, Запорожская и Харьковская области получили самую высокую урожайность кориандра (12 ц/га и более), а самую низкую зафиксировали в Полтавской области (8,6 ц/га). Общий сбор кориандра в том году составил 86,1 тыс. т с урожайностью 10,3 ц/га. Кориандр является лидером среди эфиромасличных культур в Украине, которая входит в число ведущих экспортеров этой культуры. Его основные рынки сбыта - Индия, Индонезия, Шри-Ланка и Германия.
Напомним
По прогнозам Комитета по вопросам аграрной и земельной политики в 2024 году украинские аграрии продолжат строить овощехранилища и нарастят мощности до около 40 тыс.
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
В Украине 12 областей выращивают кориандр: кто лидирует в производстве
Один из крупнейших банков Турции снова усложнил открытие счетов для граждан рф
Гранты для украинских производителей дронов: какова максимальная сумма помощи
Зарубежные подразделения возобновили выдачу документов: кто сможет получить
Погода на Пасху: преимущественно тепло, на востоке возможны заморозки на почве
Непал ограничил разрешения на восхождение на Эверест
В Никополе из-за российского обстрела ранена женщина, возник пожар в частной застройке
Благодатный огонь сошел в Иерусалиме, верующие передают пламя по всему миру
Зеленый туризм в Украине растет, но нуждается в маркетинговом толчке
Масштабный пожар на деревообрабатывающем предприятии в Николаеве локализован, продолжается тушение отдельных очагов
Популярные
Бизнесмен подарил квартиру семье погибшего в Одессе фельдшера
В Харькове из-за атаки дронов возникло три пожара - ГСЧС
На фронте произошло 119 боевых столкновений - Генштаб
Авиация Сил обороны нанесла 16 ударов по россиянам - Генштаб
Международный день пожарных, День невысоких людей, День восстановления отношений. Что еще можно отметить 4 мая
Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае
Публикации
Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии
Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт
В Украине 12 областей выращивают кориандр: кто лидирует в производстве
В 2023 году Николаевская область стала лидером по производству кориандра в Украине с 3 000 га под посевами, а общая площадь под кориандром выросла до 8 300 га, что на 25% больше, чем в 2020 году.
Один из крупнейших банков Турции снова усложнил открытие счетов для граждан рф
Один из крупнейших банков Турции, DenizBank, практически прекратил одобрять заявки на открытие счетов для граждан России, делая исключения лишь для клиентов с крупными депозитами от 100 000 тысяч долларов.
Гранты для украинских производителей дронов: какова максимальная сумма помощи
Государство может предоставить украинским производителям беспилотников до 8 миллионов гривен помощи, покрывая до 80% стоимости оборудования, сборки и установки, тогда как заявитель может учесть 20%, как операционные расходы.
Зарубежные подразделения возобновили выдачу документов: кто сможет получить
Выдача готовых документов украинцам за рубежом возобновилась в тестовом режиме, в первую очередь социально незащищенным гражданам, которые получили СМС о готовности паспорта после 25 апреля, и с обязательной верификацией личности.
Погода на Пасху: преимущественно тепло, на востоке возможны заморозки на почве
5 мая в большинстве областей Украины будет преимущественно солнечно и сухо, только в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3. с
Непал ограничил разрешения на восхождение на Эверест
Верховный суд Непала обязал правительство ограничить количество разрешений на восхождение на Эверест и другие горы, а также принять меры по утилизации отходов и сохранению горной среды.
В Никополе из-за российского обстрела ранена женщина, возник пожар в частной застройке
российские войска атаковали город Никополь в Днепропетровской области, вызвав пожар в жилом секторе, в результате которого сгорели хозяйственные постройки, гараж и автомобиль на площади более 100 кв. м., пострадала 58-летняя женщина, которая была госпитализирована.
Благодатный огонь сошел в Иерусалиме, верующие передают пламя по всему миру
Благодатный огонь сошел в Иерусалиме 4 мая 2024 года, и верующие передавали огонь друг другу, чтобы зажечь свечи и лампадки, которые будут переданы православными епархиями по всему миру.
Зеленый туризм в Украине растет, но нуждается в маркетинговом толчке
Зеленый туризм развивается в Украине, но ему не хватает маркетинга и продвижения, и ожидается, что новый закон о туризме поможет собрать информацию обо всех объектах размещения для решения этой проблемы.
Масштабный пожар на деревообрабатывающем предприятии в Николаеве локализован, продолжается тушение отдельных очагов
На деревообрабатывающем предприятии в Ингульском районе Николаева произошел масштабный пожар, который удалось локализовать на площади 2 000 квадратных метров после того, как пожарные боролись с огнем в течение ночи.