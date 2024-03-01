Українські фермери планують цьогоріч побудувати овочесховищ на 40 тис. тонн - Комітет ВР

За прогнозами Комітету з питань аграрної та земельної політики у 2024 році українські аграрії продовжать будувати овочесховища і наростять потужності до близько 40 тис. тонн. Про це повідомив профільний комітет Верховної Ради України, передає УНН.

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За даними Українського клубу аграрного бізнесу від початку війни в Україні знищені овоче- і картоплесховища потужністю близько 150 тис. тонн.

Водночас у 2023 році агробізнес відновив потужності близько 20 тис. тонн, із яких 70% – для зберігання цибулі, по 15% – моркви та картоплі.

Станом на лютий 2024 року вже надійшли замовлення на будівництво сховищ на понад 25 тис. тонн, які будуть призначені переважно для цибулі. – зазначили у комітеті ВР.

Експерти галузі відзначають, що це абсолютно безпрецедентно – всього за рік, в умовах триваючої війни, дефіциту робочої сили й фахівців, відновити вирощування практично до довоєнних обсягів у регіонах, які не мають оптимальних для цього умов.

Попри те, що російські окупанти майже повністю знищили створюване десятиліттями вирощування традиційних овочів південного регіону країни, включно з підривом дамби Каховської ГЕС, знищенням систем зрошення, сучасних овочесховищ, мінуванням полів, українські фермери змогли неймовірно швидко налагодити вирощування в інших регіонах країни, - заявили у Комітеті з питань аграрної та земельної політики.

У відомстві наголосили, що вирощування овочів та їх правильне зберігання – це технологічно дуже складний процес, що вимагає глибоких знань агрономії та значних інвестицій.

Чиновники обіцяють, що у 2024 році підходи до вирощування овочів будуть більш зваженими, важливішими ставатимуть питання розвитку інфраструктури й збереження вирощеної продукції.

За прогнозами Комітету з питань аграрної та земельної політики у 2024 році українські аграрії продовжать будувати овочесховища і наростять потужності до близько 40 тис. тонн.

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