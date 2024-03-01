Українські фермери планують цьогоріч побудувати овочесховищ на 40 тис. тонн - Комітет ВР
Київ • УНН
Українські фермери планують збільшити потужності для зберігання овочів до 40 000 тонн за рахунок будівництва нових потужностей у 2024 році.
За прогнозами Комітету з питань аграрної та земельної політики у 2024 році українські аграрії продовжать будувати овочесховища і наростять потужності до близько 40 тис. тонн. Про це повідомив профільний комітет Верховної Ради України, передає УНН.
Деталі
За даними Українського клубу аграрного бізнесу від початку війни в Україні знищені овоче- і картоплесховища потужністю близько 150 тис. тонн.
Водночас у 2023 році агробізнес відновив потужності близько 20 тис. тонн, із яких 70% – для зберігання цибулі, по 15% – моркви та картоплі.
Станом на лютий 2024 року вже надійшли замовлення на будівництво сховищ на понад 25 тис. тонн, які будуть призначені переважно для цибулі.
Експерти галузі відзначають, що це абсолютно безпрецедентно – всього за рік, в умовах триваючої війни, дефіциту робочої сили й фахівців, відновити вирощування практично до довоєнних обсягів у регіонах, які не мають оптимальних для цього умов.
Попри те, що російські окупанти майже повністю знищили створюване десятиліттями вирощування традиційних овочів південного регіону країни, включно з підривом дамби Каховської ГЕС, знищенням систем зрошення, сучасних овочесховищ, мінуванням полів, українські фермери змогли неймовірно швидко налагодити вирощування в інших регіонах країни, - заявили у Комітеті з питань аграрної та земельної політики.
У відомстві наголосили, що вирощування овочів та їх правильне зберігання – це технологічно дуже складний процес, що вимагає глибоких знань агрономії та значних інвестицій.
Чиновники обіцяють, що у 2024 році підходи до вирощування овочів будуть більш зваженими, важливішими ставатимуть питання розвитку інфраструктури й збереження вирощеної продукції.
За прогнозами Комітету з питань аграрної та земельної політики у 2024 році українські аграрії продовжать будувати овочесховища і наростять потужності до близько 40 тис. тонн.
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