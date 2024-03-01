Украинские фермеры планируют в этом году построить овощехранилищ на 40 тыс. тонн - Комитет ВР
Украинские фермеры планируют увеличить мощности для хранения овощей до 40 000 тонн за счет строительства новых мощностей в 2024 году.
Украинский институт книги создал интерактивную карту магазинов и литературных событий для популяризации чтения
Украинский институт книги создал интерактивную карту магазинов Украины, чтобы популяризировать чтение и сделать книги более доступными для украинских читателей.
Спасатели эвакуировали 5 человек из пожара в коридоре 14-го этажа жилого дома в Киеве
В коридоре 14-го этажа многоквартирного дома в Киеве произошел пожар, в результате которого спасатели эвакуировали 5 жильцов, никто из них не пострадал.
Сообщено о ракетной угрозе над Днепропетровской и Запорожской областями
Военно-воздушные силы Украины информируют о ракетной угрозе в Днепропетровской и Запорожской областях.
4000 долларов за пересечение границы: правоохранители разоблачили организаторов схемы
44-летняя киевлянка вместе с сообщниками организовывали схему незаконного пересечения границы для мужчин призывного возраста, взимая до $4 000 с человека за помощь в выезде из Украины.
Смерть солдата через 9 дней после мобилизации: Спецпрокуратура в Тернополе проверит действия служащих ТЦК
Тернопольская специализированная военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту смерти солдата от эпилепсии через 9 дней после мобилизации в военном учебном центре области, где на его теле были обнаружены синяки.
Воздушные силы информируют о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Донецкой области
Военно-воздушные силы Украины сообщили о запуске управляемых бомб с тактических самолетов в Донецкой области.
Палата представителей США приняла законопроект о краткосрочном бюджете для предотвращения шатдауна
Палата представителей США одобрила законопроект о временном продлении финансирования федеральных учреждений, чтобы предотвратить "шатдаун" в стране.
российский БпЛA летит из Днепропетровской области в направлении Донецкой
Военно-воздушные силы Украины сообщили об обнаружении беспилотника, который летит из Днепропетровской области в направлении Донецкой.
Сумщина: армейцы рф совершили 27 обстрелов приграничья, есть травмированный
Российская армия обстреляла в четверг 10 общин в Сумской области, ранив одно гражданское лицо и повредив склады.