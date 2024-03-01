Украинские фермеры планируют в этом году построить овощехранилищ на 40 тыс. тонн - Комитет ВР

По прогнозам Комитета по вопросам аграрной и земельной политики в 2024 году украинские аграрии продолжат строить овощехранилища и нарастят мощности до около 40 тыс. тонн. Об этом сообщил профильный комитет Верховной Рады Украины, передает УНН.

Детали

По данным Украинского клуба аграрного бизнеса с начала войны в Украине уничтожены овоще- и картофелехранилища мощностью около 150 тыс. тонн.

В то же время в 2023 году агробизнес восстановил мощности около 20 тыс. тонн, из которых 70% - для хранения лука, по 15% - моркови и картофеля.

По состоянию на февраль 2024 года уже поступили заказы на строительство хранилищ на более 25 тыс. тонн, которые будут предназначены преимущественно для лука. - отметили в комитете ВР.

Эксперты отрасли отмечают, что это абсолютно беспрецедентно - всего за год, в условиях продолжающейся войны, дефицита рабочей силы и специалистов, восстановить выращивание практически до довоенных объемов в регионах, не имеющих оптимальных для этого условий.

Несмотря на то, что российские оккупанты почти полностью уничтожили создаваемое десятилетиями выращивание традиционных овощей южного региона страны, включая подрыв дамбы Каховской ГЭС, уничтожение систем орошения, современных овощехранилищ, минирование полей, украинские фермеры смогли невероятно быстро наладить выращивание в других регионах страны, - заявили в Комитете по вопросам аграрной и земельной политики.

В ведомстве отметили, что выращивание овощей и их правильное хранение - это технологически очень сложный процесс, требующий глубоких знаний агрономии и значительных инвестиций.

Чиновники обещают, что в 2024 году подходы к выращиванию овощей будут более взвешенными, более важными будут становиться вопросы развития инфраструктуры и сохранения выращенной продукции.

По прогнозам Комитета по вопросам аграрной и земельной политики в 2024 году украинские аграрии продолжат строить овощехранилища и нарастят мощности до около 40 тыс. тонн.

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