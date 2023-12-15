Фермеры напрямую готовы поставлять овощи и фрукты в украинскую армию. Надо уточнить детали по логистике - УПОА

Украинские фермеры готовы участвовать в тендерах Минобороны и напрямую поставлять свою продукцию в воинские части. Но нужно четкое понимание относительно механизма логистики. Об этом сообщил президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник в эксклюзивном комментарии УНН.

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По его словам, необходимо решить вопрос доставки продукции от одного производителя в большое количество конечных точек.

"В целом, конечно, что производители наши готовы. Потому что требования, из того, что я знаю, к количеству, к качеству у этого заказчика, скажем так, абсолютно понятны, и ничего критического нет. Единственный момент: я никогда не участвовал в таких тендерах, но я так понимаю, что там доставки, с одной стороны, не централизованные, с точки зрения места доставки. Если, например, 10 тысяч тонн картофеля надо на все нужды этого заказчика, то, очевидно, что их надо доставлять не в одно место. Производителям, фермерским хозяйствам, предприятиям будет не трудно организовать доставку в 2-3 локации. Но если начнется вопрос доставки в каждую часть, отдельно, условно говоря, что это будет не две-три локации, а 30-40, то я не уверен, что производитель будет этим заниматься. Да, вообще, рынок построен, что каждый должен заниматься своим: производитель производит, кто-то занимается дистрибуцией и этими мелкими доставками. Вот единственный нюанс", - отметил Баштанник.

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