Італія братиме участь в "поміркованих" переговорах щодо Венесуели в Уругваї

“Італія поділяє бажання венесуельського народу досягти в найкоротші терміни призначення нових вільних і прозорих президентських виборів з повагою принципу самовизначення. Необхідно діяти швидко, щоб полегшити страждання народу і забезпечити доступ до гуманітарної допомоги. Італія найактивнішим чином візьме участь в роботі міжнародної контактної групи, починаючи з першої зустрічі, запланованої на 7 лютого в Монтевідео”, — йдеться в заяві прес-служби урядового палацу Кіджі. У ній також уточнюється, що Італія буде представлена ​​на рівні глави МЗС.

Італія зберігає помірковану позицію щодо венесуельської кризи і поки відмовляється навіть формально визнавати Хуана Гуайдо тимчасово виконуючим обов’язки президента Венесуели, заблокувавши таке колегіальне рішення ЄС. Хоча не всі в правлячій більшості дотримуються такої лінії, а президент країни Серджо Маттарелла закликав слідувати “лінії ЄС”, “не допускаючи невизначеності перед вибором між вільною демократією і насильством”. При цьому прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте нагадав, що Рим не визнавав і результатів останніх президентських виборів, за підсумками яких Ніколас Мадуро був обраний на новий термін.

Як повідомляв УНН, експорт нафти з Венесуели різко обвалився на фоні санкцій США.