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Експорт нафти з Венесуели різко обвалився на фоні санкцій США - ЗМІ

Експорт нафти з Венесуели різко обвалився на фоні санкцій США - ЗМІ

Київ • УНН

 • 7332 перегляди

КИЇВ. 5 лютого. УНН. Експорт венесуельської нафти різко знизився за останній час через дії санкцій США, що наближає нафтопромисловість Венесуели до краху і загрожує серйозними наслідками для світових ринків. Така оцінка дана в статті The Wall Street Journal, передає УНН.

За даними її джерел, влада Венесуели відчуває все більші труднощі з експортом нафти через обмежувальні заходи, введені Вашингтоном. В таких умовах діючому уряду Венесуели стає все важче знаходити покупців і гарантувати отримання платежів за поставки нафти, які є фактично єдиним реальним джерелом доходів влади країни, пише видання. Таким чином, як заявляють джерела газети (в тому числі в уряді Венесуели), введені санкції вже здіснюють значний ефект на видобуток нафти в країні.

Згідно з відомостями видання, на обсяги нафтовиробництва в республіці також негативно впливає нестача робочої сили: багато венесуельців відмовляються працювати через гіперінфляцію і затримки зарплати. Крім того, нафтопромисловість Венесуели страждає від нестачі імпортованих субнафтопродуктів, які необхідні для розведення важкої сирої нафти, що видобувається в країні і її подальшого перекачування в експортні термінали, відзначається в матеріалі.

“Це абсолютна катастрофа, — наводить видання слова Луїса Ернандеса, лідера венесуельської профспілки нафтовиків. — Не залишилося майже жодної можливості займатися транспортуванням нафти”. За даними джерел газети, за останні декілька тижнів танкерам, що перевозили сировину та таким, які мають відношення до таких компаній, як Chevron, Repsol і “Лукойл”, довелося змінити курс або ж призупинити транспортування через проблеми, пов’язані з оплатою венесуельської нафти.

Супутникові знімки також свідчать про те, що частота нафтоперевезень в районі найбільшого в країні нафтового порту Маракайбо помітно знизилася, повідомляє видання. Як зазначає газета, влада Венесуели в деяких випадках сама затримує або скасовуює поставки нафти, побоюючись, що виручені кошти можуть опинитися в руках опозиції.

Нагадуємо, військово-повітряні сили Венесуели зберігають вірність чинному керівництву республіки. Про це повідомив в Twitter в понеділок президент латиноамериканської країни Ніколас Мадуро, який побував на базі ВПС Лібертадор.

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