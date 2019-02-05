Экспорт нефти из Венесуэлы резко обвалился на фоне санкций США - СМИ

ukru
В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 73966 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 100240 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 134817 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 133452 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131277 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125802 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 163037 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117898 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141489 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145322 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Сколько новорожденных зарегистрировано за неделю в Украине: в Минюсте ответили

Сколько новорожденных зарегистрировано за неделю в Украине: в Минюсте ответили

8 марта, 14:07 • 26424 просмотра
Удар рф по Доброполью: количество раненых возросло до 47

Удар рф по Доброполью: количество раненых возросло до 47

8 марта, 14:55 • 41471 просмотра
В Украине расцвели первоцветы: яркие весенние фото

В Украине расцвели первоцветы: яркие весенние фото

8 марта, 15:58 • 47943 просмотра
Трагический случай в Одесской области: 16-летний парень погиб во время фотографирования с ружьем

Трагический случай в Одесской области: 16-летний парень погиб во время фотографирования с ружьем

17:14 • 38375 просмотра
Командующий ВМС Украины намекнул на третью атаку по Крымскому мосту

Командующий ВМС Украины намекнул на третью атаку по Крымскому мосту

17:53 • 28500 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 127948 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 163037 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 174273 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 185366 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 243034 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 134815 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 100957 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 105337 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 108184 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 107720 просмотра
Актуальное
Экспорт нефти из Венесуэлы резко обвалился на фоне санкций США - СМИ

Экспорт нефти из Венесуэлы резко обвалился на фоне санкций США - СМИ

Киев  •  УНН

 • 7330 просмотра

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Экспорт венесуэльской нефти резко снизился за последнее время из-за действия санкций США, что приближает нефтепромышленность Венесуэлы к краху и грозит серьезными последствиями для мировых рынков. Такая оценка дана в статье The Wall Street Journal, передает УНН.

По данным ее источников, власти Венесуэлы испытывают все большие трудности с экспортом нефти ввиду ограничительных мер, введенных Вашингтоном. В таких условиях действующему правительству Венесуэлы становится все труднее находить покупателей и гарантировать получение платежей за поставки нефти, которые являются фактически единственным реальным источником доходов властей страны, пишет издание. Таким образом, как заявляют источники газеты (в том числе в правительстве Венесуэлы), введенные санкции уже оказывают значительный эффект на добычу нефти в стране.

Согласно сведениям издания, на объемы нефтепроизводства в республике также негативно влияет нехватка рабочей силы: многие венесуэльцы отказываются работать из-за гиперинфляции и задержек зарплаты. Кроме того, нефтепромышленность Венесуэлы страдает от нехватки импортируемых субнефтепродуктов, которые необходимы для разбавления добываемой в стране тяжелой сырой нефти и ее последующей перекачки в экспортные терминалы, отмечается в материале.

“Это абсолютная катастрофа, — приводит издание слова Луиса Эрнандеса, лидера венесуэльского профсоюза нефтяников. — Не осталось почти ни единой возможности заниматься транспортировкой нефти”. По данным источников газеты, за последние несколько недель перевозившим сырье танкерам, имеющим отношение к таким компаниям, как Chevron, Repsol и “Лукойл”, пришлось изменить курс или же приостановить транспортировку из-за проблем, связанных с оплатой венесуэльской нефти.

Спутниковые снимки также свидетельствуют о том, что частота нефтеперевозок в районе крупнейшего в стране нефтяного порта Маракайбо заметно снизилась, сообщает издание. Как отмечает газета, власти Венесуэлы в некоторых случаях сами задерживают или отменяют поставки нефти, опасаясь, что вырученные средства могут оказаться в руках оппозиции.

Напоминаем, военно-воздушные силы Венесуэлы сохраняют верность действующему руководству республики. Об этом сообщил в Twitter в понедельник президент латиноамериканской страны Николас Мадуро, который побывал на базе ВВС Либертадор.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы