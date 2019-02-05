Италия будет участвовать в "умеренных" переговорах по Венесуэле в Уругвае

“Италия разделяет желание венесуэльского народа достичь в кратчайшие сроки назначения новых свободных и прозрачных президентских выборов с уважением принципа самоопределения. Необходимо действовать быстро, чтобы облегчить страдания народа и обеспечить доступ к гуманитарной помощи. Италия самым активным образом примет участие в работе международной контактной группы, начиная с первой встречи, назначенной на 7 февраля в Монтевидео”, — говорится в заявлении пресс-службы правительственного дворца Киджи. В нем также уточняется, что Италия будет представлена на уровне главы МИД.

Италия сохраняет умеренную позицию по венесуэльскому кризису и пока отказывается даже формально признавать Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы, заблокировав такое коллегиальное решение ЕС. Хотя не все в правящем большинстве придерживаются такой линии, а президент страны Серджо Маттарелла призвал следовать “линии ЕС”, “не допуская неопределенности перед выбором между свободной демократией и насилием”. При этом премьер-министр Италии Джузеппе Конте напомнил, что Рим не признавал и результатов последних президентских выборов, по итогам которых Николас Мадуро был избран на новый срок.

Как сообщал УНН, экспорт нефти из Венесуэлы резко обвалился на фоне санкций США.