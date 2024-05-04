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У полоні рф знаходяться 32 українські журналісти - МКІП

У полоні рф знаходяться 32 українські журналісти - МКІП

Київ • УНН

 • 102055 перегляди

32 українських журналіста перебувають у полоні в росії, і зараз ведуться переговори щодо їхнього негайного звільнення, повідомив в.о. міністра культури та інформаційної політики.

За даними МКІП, у полоні знаходяться 32 представники медіа, і наразі ведуться переговори для їхнього якнайшвидшого звільнення. Про це під час поїздки у Запорізьку область повідомив т.в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв, пише УНН.

Деталі

Ростислав Карандєєв повідомив, що, за даними МКІП, у полоні перебувають 32 представники медіа. Він наголосив, що тривають переговори для їхнього якнайшвидшого повернення.

Під час поїздки до Запорізької області т.в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв провів зустріч із представниками місцевих медіа. Обговорювали підтримку регіональних ЗМІ.

Відродження України починається з регіонів. Тому ми маємо вже зараз розпочати ці процеси, зокрема, залучаючи тих, хто транслюватиме це відродження, трактуватиме зміну і докладатиметься до формування критичного мислення у суспільства. Ми вже готуємо бюджетну декларацію на наступний рік, де буде серйозний акцент на фінансовій підтримці регіональних медіа, зокрема, друкованих,

- сказав Ростислав Карандєєв.

Він також прокоментував ситуацію з каналами в Telegram і TikTok. За його словами, зараз налічується близько 350 ворожих телеграм-каналів, і кілька десятків уже заблоковано.

Нагадаємо

Міністерство культури надало статус критичних, телеканалам, які беруть участь у телемарафоні "Єдині новини", що дозволило їхнім працівникам отримувати відстрочки від мобілізації.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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