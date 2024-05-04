У полоні рф знаходяться 32 українські журналісти - МКІП

За даними МКІП, у полоні знаходяться 32 представники медіа, і наразі ведуться переговори для їхнього якнайшвидшого звільнення. Про це під час поїздки у Запорізьку область повідомив т.в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв, пише УНН.

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Ростислав Карандєєв повідомив, що, за даними МКІП, у полоні перебувають 32 представники медіа. Він наголосив, що тривають переговори для їхнього якнайшвидшого повернення.

Під час поїздки до Запорізької області т.в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв провів зустріч із представниками місцевих медіа. Обговорювали підтримку регіональних ЗМІ.

Відродження України починається з регіонів. Тому ми маємо вже зараз розпочати ці процеси, зокрема, залучаючи тих, хто транслюватиме це відродження, трактуватиме зміну і докладатиметься до формування критичного мислення у суспільства. Ми вже готуємо бюджетну декларацію на наступний рік, де буде серйозний акцент на фінансовій підтримці регіональних медіа, зокрема, друкованих,