В плену рф находятся 32 украинских журналиста - МКИП

По данным МКИП, в плену находятся 32 представителя медиа, и сейчас ведутся переговоры для их скорейшего освобождения. Об этом во время поездки в Запорожскую область сообщил и.о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев, пишет УНН.

Детали

Ростислав Карандеев сообщил, что, по данным МКИП, в плену находятся 32 представителя медиа. Он отметил, что продолжаются переговоры для их скорейшего возвращения.

Во время поездки в Запорожскую область и.о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев провел встречу с представителями местных медиа. Обсуждали поддержку региональных СМИ.

Возрождение Украины начинается с регионов. Поэтому мы должны уже сейчас начать эти процессы, в частности, привлекая тех, кто будет транслировать это возрождение, трактовать изменение и прилагать усилия к формированию критического мышления у общества. Мы уже готовим бюджетную декларацию на следующий год, где будет серьезный акцент на финансовой поддержке региональных медиа, в частности, печатных, - сказал Ростислав Карандеев.

Он также прокомментировал ситуацию с каналами в Telegram и TikTok. По его словам, сейчас насчитывается около 350 враждебных телеграм-каналов, и несколько десятков уже заблокированы.

Напомним

Министерство культуры предоставило статус критических, телеканалам, участвующим в телемарафоне "Единые новости", что позволило их работникам получать отсрочки от мобилизации.