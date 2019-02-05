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Пентагон почав вивчати дані про загибель мирних жителів під час військових операцій США

Пентагон почав вивчати дані про загибель мирних жителів під час військових операцій США

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 лютого. УНН. Міністерство оборони США ініціювало масштабний аналіз випадків загибелі мирних жителів в результаті дій американських військовослужбовців під час військових антитерористичних операцій США за кордоном. Про це повідомила газета The Washington Post з посиланням на свої джерела в Пентагоні, передає УНН.

Розпочате ще в минулому році розслідування проводиться у відповідь на критику, в тому числі і в Конгресі, дій ЗС США, які призводять до великої кількості жертв серед цивільного населення. Підсумком даного аналізу, вважають джерела газети, повинна до кінця 2019 року стати розробка “першої в своєму роді” політики ЗС США щодо випадків, що призвели до жертв серед цивільного населення. Крім того, воно повинно відповісти на головне питання — чому число жертв серед цивільних осіб за оцінкою Пентагону набагато менше, ніж за даними різних правозахисних структур і організацій по всьому світу.

Так, минулого тижня очолювана США міжнародна коаліція по боротьбі з терористичним угрупуванням “Ісламська держава” повідомила про те, що в Іраку і Сирії з 2014 року від ударів коаліції на чолі з США загинули 1190 мирних жителів. При цьому моніторингова група Airwars повідомляє про 7438 жертв серед цивільних, незважаючи на те що Пентагон заявляє про нанесення “високоточних ударів” по ІД.

За минулий рік, за даними газети, посадові особи вивчили те, як Пентагон планує і завдає авіаударів, процедуру розгляду заяв про загибель цивільних осіб і рішення про те, в яких випадках слід визнавати авіаудари помилковими. В рамках даної роботи голові Комітету начальників штабів (КНШ) Збройних сил США генералові Джозефа Данфорду була представлена засекречена записка.

У документі містяться рекомендації щодо проведення більш відкритого, стандартизованого процесу розслідування з приводу жертв серед мирного населення. При цьому автори документа, зазначає газета, навіть не прагнуть визначити головну причину різкого зростання числа жертв під час розпалу кампанії проти ІД.

Опитані газетою активісти і правозахисники вважають обнадійливими ці зусилля, проте як і раніше стурбовані тим, що аналіз зможе в підсумку лише підтвердити існуючі проблеми, а не привести до істотних змін.

Нагадуємо, Білий дім розкритикував публікацію особистого графіка Трампа в ЗМІ.

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