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Пентагон начал изучать данные о гибели мирных жителей во время военных операций США

Пентагон начал изучать данные о гибели мирных жителей во время военных операций США

Киев  •  УНН

 • 7401 просмотра

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Министерство обороны США инициировало масштабный анализ случаев гибели мирных жителей в результате действий американских военнослужащих во время военных антитеррористических операций США за рубежом. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в Пентагоне, передает УНН.

Начатое еще в прошлом году разбирательство проводится в ответ на критику, в том числе и в Конгрессе, действий ВС США, которые приводят к большому числу жертв среди гражданского населения. Итогом данного анализа, считают источники газеты, должна к концу 2019 года стать разработка “первой в своем роде” политики ВС США в отношении случаев, приведших к жертвам среди гражданского населения. Кроме того, оно должно ответить на главный вопрос — почему число жертв среди гражданских лиц по оценке Пентагона гораздо меньше, чем по данным различных правозащитных структур и организаций по всему миру.

Так, на прошлой неделе возглавляемая США международная коалиция по борьбе с террористической группировкой “Исламское государство” сообщила о том, что в Ираке и Сирии с 2014 года от ударов коалиции во главе с США погибли 1190 мирных жителей. При этом мониторинговая группа Airwars сообщает о 7438 жертвах среди гражданских, несмотря на то что Пентагон заявляет о нанесении “высокоточных ударов” по ИГ.

За прошедший год, по сведениям газеты, должностные лица изучили то, как Пентагон планирует и наносит авиаудары, процедуру рассмотрения заявлений о гибели гражданских лиц и решения о том, в каких случаях следует признавать авиаудары ошибочными. В рамках данной работы председателю Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генералу Джозефу Данфорду была представлена засекреченная записка.

В документе содержатся рекомендации по проведению более открытого, стандартизированного процесса расследования по поводу жертв среди мирного населения. При этом авторы документа, отмечает газета, даже не стремятся определить главную причину резкого роста числа жертв во время разгара кампании против ИГ.

Опрошенные газетой активисты и правозащитники считают обнадеживающими эти усилия, однако по-прежнему обеспокоены тем, что анализ сможет в итоге лишь подтвердить существующие проблемы, а не привести к существенным изменениям.

Напоминаем, Белый дом раскритиковал публикацию личного графика Трампа в СМИ.

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