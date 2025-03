Білий дім розкритикував публікацію особистого графіка Трампа в ЗМІ

“Яке ганебне зловживання довірою до графіку (президента), що просочився (у ЗМІ). У ньому не вказані сотні дзвінків і зустрічей, які Дональд Трамп проводить щодня. Нинішній президент США працює заради американців старанніше, ніж будь-хто (з його попередників) за останній час”, — написала вона. При цьому Вестерхаут не стала спростовувати розповсюджені ЗМІ дані.

У неділю портал Axios отримав від джерела в Білому домі і опублікував особистий графік Трампа за останні три місяці. За його даними, звичайний робочий день господаря Білого дому починається пізно, більшу частину часу він проводить в основному за переглядом телевізора, газет і повідомлень в Twitter. Так, портал зазначає, що 60% робочого часу президента, або близько 300 годин, займає так звана робота з документами — час, відведений на позапланові наради, телефонні дзвінки, газети і Twitter. При цьому всього 77 годин приділяється на офіційні засідання та зустрічі, 38 годин — на різного роду офіційні заходи.

Деякі дні, як вказує Axios, Трамп проводить тільки за “роботою з документами”. На наступний день після проміжних виборів до Конгресу США, 7 листопада, під дану діяльність було відведено сім годин. При цьому портал вказує, що під час “роботи з документами” президент іноді влаштовує зустрічі, про які не хоче інформувати співробітників Білого дому, “побоюючись витоку”. Президент також в цей час може проводити бесіди по телефону з главами інших держав, а також зустрічі з юристами, які не відображені в опублікованому графіку.

What a disgraceful breach of trust to leak schedules. What these don’t show are the hundreds of calls and meetings @realDonaldTrump takes everyday. This POTUS is working harder for the American people than anyone in recent history. https://t.co/n1HrxmCsiB

— Madeleine Westerhout (@madwest45) 3 лютого 2019 р.

Як наголошується в офіційному робочому графіку президента, який Білий дім поширює щодня, як правило, Трамп нічим не займається до 11:00, коли представники національної розвідки проводять для нього регулярний брифінг.

