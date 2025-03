Белый дом раскритиковал публикацию личного графика Трампа в СМИ

“Какое позорное злоупотребление доверием к просочившемуся (в СМИ) графику (президента). В нем не указаны сотни звонков и встреч, которые Дональд Трамп проводит ежедневно. Нынешний президент США работает ради американцев усерднее, чем кто-либо (из его предшественников) за последнее время”, — написала она. При этом Вестерхаут не стала опровергать распространенные СМИ данные.

В воскресенье портал Axios получил от источника в Белом доме и опубликовал личный график Трампа за последние три месяца. По его данным, обычный рабочий день хозяина Белого дома начинается поздно, большую часть времени он проводит в основном за просмотром телевизора, газет и сообщений в Twitter. Так, портал отмечает, что 60% рабочего времени президента, или около 300 часов, занимает так называемая работа с документами — время, отведенное на внеплановые совещания, телефонные звонки, газеты и Twitter. При этом всего 77 часов уделяется на официальные заседания и встречи, 38 часов — на различного рода официальные мероприятия.

Некоторые дни, как указывает Axios, Трамп проводит только за “работой с документами”. На следующий день после промежуточных выборов в Конгресс США, 7 ноября, под данную деятельность было отведено семь часов. При этом портал указывает, что во время “работы с документами” президент иногда устраивает встречи, о которых не хочет информировать сотрудников Белого дома, “опасаясь утечек”. Президент также в это время может проводить беседы по телефону с главами других государств, а также встречи с юристами, которые не отражены в опубликованном графике.

What a disgraceful breach of trust to leak schedules. What these do not show are the hundreds of calls and meetings @realDonaldTrump takes everyday. This POTUS is working harder for the American people than anyone in recent history. https://t.co/n1HrxmCsiB

— Madeleine Westerhout (@ madwest45) 3 февраля 2019

Как отмечается в официальном рабочем графике президента, который Белый дом распространяет ежедневно, как правило, Трамп ничем не занимается до 11:00, когда представители разведсообщества проводят для него регулярный брифинг.

Как отмечал ранее УНН, в Белом доме считают, что “шатдаун” не имел больших последствий.