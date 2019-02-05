ООС: бойовики здійснили 8 обстрілів позицій українських військових

Військові повідомили, що бойовики вели обстріл (у смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Схід”): “двічі з мінометів калібру 82 мм. та автоматичних гранатометів — в районі селища Опитне; зі стрілецької — в районі селища Невельське. У смузі дій оперативно-тактичного угруповання „Північ“ противник обстріляв наші позиції: двічі з мінометів калібру 82 мм. гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів — в районі Хутора Вільний; двічі з гранатометів — в районі населеного пункту Новолуганське; з мінометів калібру 82 мм. — в районі селища Кримське”.

Внаслідок обстрілів бойовиків один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув та один отримав поранення.

“За даними розвідки, 4 лютого, шість окупантів знищено та четверо отримали важкі поранення. Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав”, — додали у прес-центрі ООС.