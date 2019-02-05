ООС: боевики осуществили 8 обстрелов позиций украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. 4 февраля боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня. 4 раза противник применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
Военные сообщили, что боевики вели обстрел (в полосе действий оперативно-тактической группировки “Восток”): “дважды из минометов калибра 82 мм. и автоматических гранатометов — в районе поселка Опытное; из стрелкового — в районе поселка Невельское. В полосе действий оперативно-тактической группировки „Север“ противник обстрелял наши позиции: дважды из минометов калибра 82 мм. гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов — в районе Хутора Свободный; дважды из гранатометов — в районе населенного пункта Новолуганское; из минометов калибра 82 мм. — в районе поселка Крымское”.
Вследствие обстрелов боевиков один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил ранения.
“По данным разведки, 4 февраля, шесть оккупантов уничтожены и четверо получили тяжелые ранения. В течение текущих суток враг огонь не открывал”, — добавили в пресс-центре ООС.