Самое высокое здание Канады подсветили цветами флага Венесуэлы

“С завершением исторической встречи Группы Лимы цвета (флага) Венесуэлы ярко засияли на CN Tower, чтобы показать нашу поддержку венесуэльскому народу в его борьбе за демократию”, — отмечается под фотографией башни, горящей желтой, синей и красной подсветкой. Небоскреб был построен в 1976 году и до 2007 года был самым высоким зданием в мире, как отдельная конструкция. Его высота составляет 553,3 м.

4 февраля в Оттаве состоялось внеочередное заседание Группы Лимы, участники которого, в частности, высказались в поддержку лидера оппозиции Хуана Гуайдо и выступили за мирный переход власти в стране путем проведения демократических президентских выборов.

23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента. Глава государства Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

As the sun sets on today’s historic #LimaGroup meeting, #Venezuela ’s colours shine bright on Canada’s @TourCNTower to show our support for the people of Venezuela and their fight for #democracy . pic.twitter.com/MpMsVppQwQ

Как отмечал УНН, 11 стран призвали военных Венесуэлы быть лояльными к Гуайдо.