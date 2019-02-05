"Ворскла" святкувала перемогу в результативній грі над сербським "Спартаком"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Полтавська “Ворскла” у спортивному комплексі “Топ Капи” провела контрольний поєдинок в Туреччині із сербським “Спартаком”, повідомляє кореспондент УНН.
Баталія вийшла напрочуд результативною. Команди на двох забили шість м’ячів, більшість з яких в активі українського колективу. В середині тайму першим відзначився Кобахідзе, вибігши із-за спин захисників. Обрадовіч зрівняв рахунок перед перервою — 1:1.
Гол Шехіча вивів полтавчан вперед, а згодом Керкез ударом головою зрізав м’яч у власну сітку — 3:1. Через чотири хвилини серби наблизилися на відстань в один гол завдяки зусиллям Текьяжкі, але останнє слово було за “Ворсклою” Шехіч оформив дубль, ударом з центра штрафної — 4:2.
Додамо, що наступний матч основний склад “Ворскли” зіграє 7 лютого проти боснійської команди “Железнічар”.