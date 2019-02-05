"Ворскла" праздновала победу в результативной игре над сербским "Спартаком"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Полтавская “Ворскла” в спортивном комплексе “Топ Капы” провела контрольный поединок в Турции с сербским “Спартаком”, сообщает корреспондент УНН.
Баталия получилась на удивление результативной. Команды на двоих забили шесть мячей, большинство из которых в активе украинского коллектива. В середине тайма первым отличился Кобахидзе, выбежав из-за спин защитников. Обрадович сравнял счет перед перерывом — 1:1.
Гол Шехича вывел полтавчан вперед, а затем Керкез ударом головой срезал мяч в собственную сетку — 3:1. Через четыре минуты сербы приблизились на расстояние в один гол благодаря усилиям Текьяжки, но последнее слово было за “Ворсклой” Шехич оформил дубль, ударом из центра штрафной — 4:2.
Добавим, что следующий матч основной состав “Ворсклы” сыграет 7 февраля против боснийской команды “Железничар”.