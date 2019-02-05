Український олімпійський призер тріумфував на Гран-Прі Франції з боротьби
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Місто Ніцца (Франція) приймало престижний міжнародний турнір зі спортивної боротьби Гран-прі Франції за участі найсильнiших борців планети, передає УНН з посиланням на Асоціацію боротьби України.
Переможцем турніру з вільної боротьби у вазі до 97 кг став досвідчений борець, срібний призер ОІ-2012 року Валерій Андрійцев.
В першій сутичці, яка за словами Валерія виявилася найскладнішою, українець з рахунком 3:0 переміг потужного грузина Мамуку Кордзаю, в другому колі з рахунком 5:2 здолав німця Еріка Тхєлє. В поєдинку за вихід у фінал поклав на туше бельгійця Таріка Аззурі. І у вирішальній сутичці з рахунком 3:0 виграв у чинного чемпіона Європи U-23 Дениса Хроменкова.
Нагадаємо, що на Олімпіаді-2016 Андрійцев також був близький до нагороди, але поступився у поєдинку за “бронзу”.