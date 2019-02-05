Украинский олимпийский призер победил на Гран-При Франции по борьбе
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Город Ницца (Франция) принимал престижный международный турнир по спортивной борьбе Гран-при Франции с участием сильнейших борцов планеты, передает УНН со ссылкой на Ассоциацию борьбы Украины.
Победителем турнира по вольной борьбе в весе до 97 кг стал опытный борец, серебряный призер ОИ-2012 года Валерий Андрийцев.
В первой схватке, которая, по словам Валерия оказалась самой сложной, украинец со счетом 3:0 победил мощного грузина Мамуку Кордзая, во втором круге со счетом 5:2 одолел немца Эрика Тхеле. В поединке за выход в финал положил на туше бельгийца Тарика Аззуро. И в решающей схватке со счетом 3:0 выиграл у действующего чемпиона Европы U-23 Дениса Хроменкова.
Напомним, что на Олимпиаде-2016 Андрийцев также был близок к награде, но уступил в поединке за “бронзу”.