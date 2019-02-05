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На Гаваях внесли законопроект про заборону куріння людям молодше 100 років

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 лютого. УНН. Законопроект про введення заборони на продаж сигарет особам молодше ста років винесено на розгляд законодавчих зборів штату Гаваї. Відповідний документ опублікований на сайті Капітолію штату, передає УНН.

Розробником ініціативи є республіканець Річард Кріган. У законопроекті сказано, що Гаваї “страждають від власної залежності від сигарет”, так як “держава отримує величезні гроші завдяки податкам на продаж тютюнових виробів”.

“Сигарета вважається найбільш смертоносним артефактом в історії людства”, — наголошується в законопроекті.

За даними CNN, заборону планується ввести до 2024 року в декілька етапів, поступово збільшуючи мінімальний вік. Ці обмеження не поширюватимуться на електронні сигарети, сигари і жувальний тютюн, зазначає телеканал.

На даний момент продаж сигарет на Гаваях заборонений особам молодше 21 років.

Як повідомляв УНН, міністр юстиції Естонії закликав відмовитися від проведення загального диктанту з російської мови.

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