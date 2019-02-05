На Гаваях внесли законопроект про заборону куріння людям молодше 100 років
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Законопроект про введення заборони на продаж сигарет особам молодше ста років винесено на розгляд законодавчих зборів штату Гаваї. Відповідний документ опублікований на сайті Капітолію штату, передає УНН.
Розробником ініціативи є республіканець Річард Кріган. У законопроекті сказано, що Гаваї “страждають від власної залежності від сигарет”, так як “держава отримує величезні гроші завдяки податкам на продаж тютюнових виробів”.
“Сигарета вважається найбільш смертоносним артефактом в історії людства”, — наголошується в законопроекті.
За даними CNN, заборону планується ввести до 2024 року в декілька етапів, поступово збільшуючи мінімальний вік. Ці обмеження не поширюватимуться на електронні сигарети, сигари і жувальний тютюн, зазначає телеканал.
На даний момент продаж сигарет на Гаваях заборонений особам молодше 21 років.
Як повідомляв УНН, міністр юстиції Естонії закликав відмовитися від проведення загального диктанту з російської мови.