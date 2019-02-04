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Міністр юстиції Естонії закликав відмовитися від проведення загального диктанту з російської мови

Міністр юстиції Естонії закликав відмовитися від проведення загального диктанту з російської мови

Київ • УНН

 • 8222 перегляди

КИЇВ. 5 лютого. УНН. Міністр юстиції Естонії Урмас Рейнсалу в понеділок закликав відмовитися від проведення “Тотального диктанту” в республіці. Саме Таллінн в цьому році став столицею цієї міжнародної культурно-освітньої акції, яку організовують активісти з РФ, передає УНН з посиланням на місцевий ресурс Delfi.

“Це не та новина, якій варто радіти, і вона зовсім не так невинна, як можна було б очікувати від класичного заняття чистотою російської мови”, — написав він на своїй сторінці в Facebook.

“В Естонії ми повинні зосередитися на тому, щоб перевести нашу систему освіти на естонську мову, а не узаконювати російську м’яку політику впливу щодо наших співвітчизників. Цей захід виходить не з філологічних, а з політичних мотивів, і в такій формі він несе ідеологічну символічну цінність, яка не відповідає інтересам Естонії. Було б розумно відмовитися від проведення цієї акції в Талліні. Вважаю за необхідне, щоб відповідні естонські державні установи оцінили обставини, пов’язані з цією акцією, і в рамках конституції застосували необхідні заходи”, — вказав він.

Нагадуємо, Естонія продала три “мільйонних” посвітки на проживання.

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