Міністр юстиції Естонії закликав відмовитися від проведення загального диктанту з російської мови
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Міністр юстиції Естонії Урмас Рейнсалу в понеділок закликав відмовитися від проведення “Тотального диктанту” в республіці. Саме Таллінн в цьому році став столицею цієї міжнародної культурно-освітньої акції, яку організовують активісти з РФ, передає УНН з посиланням на місцевий ресурс Delfi.
“Це не та новина, якій варто радіти, і вона зовсім не так невинна, як можна було б очікувати від класичного заняття чистотою російської мови”, — написав він на своїй сторінці в Facebook.
“В Естонії ми повинні зосередитися на тому, щоб перевести нашу систему освіти на естонську мову, а не узаконювати російську м’яку політику впливу щодо наших співвітчизників. Цей захід виходить не з філологічних, а з політичних мотивів, і в такій формі він несе ідеологічну символічну цінність, яка не відповідає інтересам Естонії. Було б розумно відмовитися від проведення цієї акції в Талліні. Вважаю за необхідне, щоб відповідні естонські державні установи оцінили обставини, пов’язані з цією акцією, і в рамках конституції застосували необхідні заходи”, — вказав він.
Нагадуємо, Естонія продала три “мільйонних” посвітки на проживання.