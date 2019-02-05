На Гавайях внесли законопроект о запрете курения людям моложе 100 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Законопроект о введении запрета на продажу сигарет лицам моложе ста лет вынесен на рассмотрение законодательного собрания штата Гавайи. Соответствующий документ опубликован на сайте Капитолия штата, передает УНН.
Разработчиком инициативы является республиканец Ричард Криган. В законопроекте сказано, что Гавайи “страдают от собственной зависимости от сигарет”, так как “государство получает огромные деньги благодаря налогам на продажу табачных изделий”.
“Сигарета считается самым смертоносным артефактом в истории человечества”, — отмечается в законопроекте.
По данным CNN, запрет планируется ввести к 2024 году в несколько этапов, постепенно увеличивая минимальный возраст. Эти ограничения не будут распространяться на электронные сигареты, сигары и жевательный табак, отмечает телеканал.
На данный момент продажа сигарет на Гавайях запрещена лицам моложе 21 года.
Как сообщал УНН, министр юстиции Эстонии призвал отказаться от проведения общего диктанта по русскому языку.