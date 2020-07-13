Найпізніший термін введення в експлуатацію станції питної води в Маріуполі це 2024 рік – посол Франції

"Цей змістовний проект насправді являє собою символічне значення з багатьох точок зору… Він символізує тісний та плідний зв'язок співпраці, який було налагоджено між Францією та Маріуполем…Насправді, коли я прибув минулого літа до України одним із перших людей, яких я зустрів був мером Маріуполя Вадим Бойченко. Місто Маріуполь являє собою також символ, воно розташоване за кілька кілометрів неподалік від лінії розмежування й за останні роки місту вдалося стати символом динамічного розвитку та європейського прагнення", - розповів посол.

Посол Франції зауважив, що йому приємно, що проект з постачання питної води у місто Маріуполь, фінансування якого передбачає залучення пільгового кредиту від Уряду Франції, можуть спільно запустити сьогодні.

"Ми раді через цей проект надати нове життя місту Маріуполь який постраждав в рамках конфлікту, який досі триває на сході України. Але проект не зводиться суто до символів, адже йдеться про конкретну реалію – вода, яка нарешті стане питною відповідно до стандартів та за кілька років мешканці міста будуть споживати воду, яка за своїми стандартами та характеристиками буде така сама, яка тече із паризьких країв", - сказав Етьєн де Понсен.

Етьєн де Понсен наголосив, що цей проект є абсолютно конкретним та чітким.

"Започатковано його було у січні 2019 року, відтоді разом з нашими українськими партнерами ми провели та реалізували всі необхідні фінансові та адміністративні процедури для його запуску. Всі інженерні роботи будуть вже розпочаті протягом найближчих тижнів. Нашою політичною метою є зробити все належне аби нова станція питної води була введена в експлуатацію в Маріуполі у 2023 році, як найпізніше у 2024 році", - розповів Етьєн де Понсен.

Також він зазначив, що Франція буде уважно пильнувати за дотриманням всіх термінів аби конкретні результати протягом лічених тижнів були реальними.

Довідка УНН. Кредит у 64 млн євро надається Урядом Франції у строк на 30 років з канікулами у 10 років з річним відсотком у 0,8%. В рамках проекту передбачено будівництво заводу з виробництва питної води з використанням французьких технологій, а також модернізацію супутньої інфраструктури місті Маріуполь. Проєктом також передбачено, враховуючи питання використання водних ресурсів водосховища, розробку до 2040 року Генерального плану з удосконалення системи водопостачання та водовідведення міста.

Нагадаємо, у 2019 році Президент підписав закон про кредит на проект водопостачання Маріуполя.