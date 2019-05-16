Президент підписав закон про кредит на проект водопостачання Маріуполя
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав закон "Про ратифікацію Рамкового договору між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки проекту з постачання питної води у місті Маріуполі". Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу АП.
"Підписав закон щодо підтримки проекту з постачання питної води у Маріуполь. Відповідний договір між урядами України та Франції ратифікував український парламент. За договором будуть виділені близько 64 млн євро на фінансування цього проекту", - зазначив Глава держави.
"Знаю, що відсутність якісної питної води була багаторічною проблемою міста. Давно працювали з мером Маріуполя Вадимом Бойченком над вирішенням питання забезпечення водопостачання", - додав Порошенко.
Президент також висловив вдячність Французькій Республіці, яка допомагає Україні у вирішенні цієї проблеми. "Сподіваюсь, і інші регіони надихнуться прикладом Маріуполя", - додав він.
Зокрема, проект передбачає розробку Генерального плану по удосконаленню системи водопостачання та водовідведення міста Маріуполь.
Нагадаємо, Рада ратифікувала угоду з Францією про кредит на водопостачання у Маріуполі 25 квітня. Кредит у 64 млн євро надається на 30 років, включаючи пільговий період - 10 років, ставка річних становить 0,0%.