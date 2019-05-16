Президент подписал закон о кредите на проект водоснабжения Мариуполя
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О ратификации Рамочного договора между Правительством Украины и Правительством Французской Республики об официальной поддержке проекта по снабжению питьевой воды в городе Мариуполе". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу АП.
"Подписал закон о поддержке проекта по поставке питьевой воды в Мариуполь. Соответствующий договор между правительствами Украины и Франции ратифицировал украинский парламент. По договору будут выделены около 64 млн евро на финансирование этого проекта", - отметил Глава государства.
"Знаю, что отсутствие качественной питьевой воды было многолетней проблемой города. Давно работали с мэром Мариуполя Вадимом Бойченко над решением вопроса обеспечения водоснабжения", - добавил Порошенко.
Президент также выразил благодарность Французской Республике, которая помогает Украине в решении этой проблемы. "Надеюсь, и другие регионы вдохновятся примером Мариуполя", - добавил он.
В частности, проект предусматривает разработку Генерального плана по совершенствованию системы водоснабжения и водоотведения города Мариуполь.
Напомним, Рада ратифицировала соглашение с Францией о кредите на водоснабжение в Мариуполе 25 апреля. Кредит в 64 млн евро предоставляется на 30 лет, включая льготный период - 10 лет, ставка годовых составляет 0,0%.