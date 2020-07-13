Самый поздний срок введения в эксплуатацию станции питьевой воды в Мариуполе это 2024 год - посол Франции

"Этот содержательный проект на самом деле представляет собой символическое значение со многих точек зрения... Он символизирует тесную и плодотворную связь сотрудничества, которая была налажена между Францией и Мариуполем... На самом деле, когда я прибыл прошлым летом в Украину одним из первых людей, которых я встретил был мэр Мариуполя Вадим Бойченко. Город Мариуполь представляет собой также символ, он расположено в нескольких километрах неподалеку от линии разграничения и за последние годы городу удалось стать символом динамичного развития и европейского стремления", - рассказал посол.

Посол Франции отметил, что ему приятно, что проект по поставке питьевой воды в город Мариуполь, финансирование которого предусматривает привлечение льготного кредита от правительства Франции, могут совместно запустить сегодня.

"Мы рады через этот проект предоставить новую жизнь городу Мариуполь, пострадавшему в рамках конфликта, который продолжается до сих пор на востоке Украины. Но проект не сводится исключительно к символам, ведь речь идет о конкретной реалии - вода, которая наконец-то станет питьевой в соответствии со стандартами и через несколько лет жители города будут потреблять воду, которая по своим стандартам и характеристикам будет такая же, которая течет из парижских краев", - сказал Этьен де Понсен.

Этьен де Понсен подчеркнул, что этот проект является абсолютно конкретным и четким.

"Начало ему было положено в январе 2019 года, с тех пор вместе с нашими украинскими партнерами мы провели и реализовали все необходимые финансовые и административные процедуры для его запуска. Все инженерные работы будут уже начаты в течение ближайших недель. Нашей политической целью является сделать все необходимое, чтобы новая станция питьевой воды была введена в эксплуатацию в Мариуполе в 2023 году, позже всего в 2024 году", - рассказал Этьен де Понсен.

Также он отметил, что Франция будет внимательно следить за соблюдением всех сроков, чтобы конкретные результаты в течение считанных недель были реальными.

Справка УНН. Кредит в 64 млн евро предоставляется правительством Франции в срок на 30 лет с каникулами в 10 лет с годовым процентом в 0,8%. В рамках проекта предусмотрено строительство завода по производству питьевой воды с использованием французских технологий, а также модернизацию сопутствующей инфраструктуры города Мариуполя. Проектом также предусмотрено, учитывая вопросы использования водных ресурсов водохранилища, разработку к 2040 году Генерального плана по совершенствованию системы водоснабжения и водоотведения города.

Напомним, в 2019 году Президент подписал закон о кредите на проект водоснабжения Мариуполя.