Наводила російські ракети на Харків: затримано поплічницю рф
Київ • УНН
Українські правоохоронці затримали поплічницю рф, яка допомагала росіянам готувати ворожі ракетні атаки на Харків.
Правоохоронці викрили ще одну поплічницю рф, яка шпигувала за Силами оборони у Харкові для підготовки ворожих ракетних атак на місто. Про це повідомила пресслужба СБУ, пише УНН.
Деталі
Як зазначається, затримана була особливо цінним агентом для ворога, оскільки виконувала "контролюючу" функцію для російських спецслужб. Зокрема, поплічниця рф виходила на місцевість та перевіряла координати, які їй надсилали рашисти.
Під час дорозвідки зрадниця фотографувала "потрібні" об’єкти та позначала їх на картах Google. Потім вона пересилала відповідний "звіт" через месенджер.
За даними слідства, у листуваннях з ворогом агентка закликала частіше обстрілювати Харків, щоб завдати місту максимальних руйнувань. Також вона сподівалась на захоплення обласного центру та його "приєднання" до складу рф
Правоохоронці викрили поплічницю рф на початковому етапі і тим самим запобігли серії ракетних ударів по місту.
Наразі слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.
Доповнення
Як встановило розслідування, фігуранткою є безробітна місцева жителька, ідеологічна прихильниця рашизму. Наприкінці 2023 року її дистанційно завербував представник російської розвідки.
Зловмисниця пішла на співпрацю з агресором, бо сподівалась, що, у разі захоплення Харкова, отримає "посаду" в окупаційній адміністрації рф.
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