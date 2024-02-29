Наводила российские ракеты на Харьков: задержана пособница рф

Правоохранители разоблачили еще одну пособницу рф, которая шпионила за Силами обороны в Харькове для подготовки вражеских ракетных атак на город. Об этом сообщила пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Детали

Как отмечается, задержанная была особенно ценным агентом для врага, поскольку выполняла "контролирующую" функцию для российских спецслужб. В частности, соратница рф выходила на местность и проверяла координаты, которые ей присылали рашисты.

Во время доразведки предательница фотографировала "нужные" объекты и обозначала их на картах Google. Затем она пересылала соответствующий "отчет" через мессенджер.

По данным следствия, в переписках с врагом агент призывала чаще обстреливать Харьков, чтобы нанести городу максимальные разрушения. Также она надеялась на захват областного центра и его "присоединение" в состав РФ - указали в СБУ.

Правоохранители разоблачили пособницу рф на начальном этапе и тем самым предотвратили серию ракетных ударов по городу.

Сейчас следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.

Дополнение

Как установило расследование, фигуранткой является безработная местная жительница, идеологическая сторонница рашизма. В конце 2023 года ее дистанционно завербовал представитель российской разведки.

Злоумышленница пошла на сотрудничество с агрессором, потому что надеялась, что, в случае захвата Харькова, получит "должность" в оккупационной администрации рф.

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