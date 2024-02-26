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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Готовили ракетный удар по ТЭС на Львовщине: задержаны супруги агентов фсб

Готовили ракетный удар по ТЭС на Львовщине: задержаны супруги агентов фсб

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 08:17  •  15707 просмотра

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Служба безопасности Украины разоблачила супругов агентов фсб, которые готовили ракетные удары по тепловой электростанции во Львовской области, чтобы обесточить Западную Украину.

Правоохранители разоблачили супругов агентов фсб, которые готовили ракетный удар по ТЭС, чтобы обесточить Львов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ. 

Киберспециалисты Службы безопасности нейтрализовали агентурную группу фсб, которая занималась подготовкой ракетного удара по энергетической инфраструктуре Львовщины. Среди главных целей врага были электростанции, которые обеспечивают светом большую часть этого региона

- говорится в сообщении СБУ.

Как отмечается, для выполнения задания российская спецслужба привлекла местную супружескую пару. При этом основным фигурантом оказался мужчина, который с 2023 года отбывает наказание в местной колонии за нанесение тяжких телесных повреждений.

В поле зрения врага он попал из-за распространения в соцсети сообщений в поддержку вооруженной агрессии рф против Украины. Впоследствии сотрудники фсб установили с ним контакт и дистанционно завербовали.

К сотрудничеству с врагом агент фсб привлек свою жену "на свободе". По его просьбе женщина должна была найти "нужные" энергообъекты и сфотографировать их с привязкой к местности.

За это оккупанты обещали своим приспешникам перечислить денежное "вознаграждение".

В случае получения развединформации, агрессор планировал использовать ее для наведения ракетных ударов, чтобы обесточить западный регион Украины

- указали в СБУ.

Во время обыска в камере российского агента изъят мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с фсб, указали в СБУ. 

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
  • ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).

Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Также планируется сообщить о подозрении в государственной измене женщине фигуранта. 

Продолжается расследование, заявили в СБУ. 

Хотел обесточить Киев: задержан "вагнеровец", готовивший удары рф по энергетической инфраструктуре15 января 2024, 08:13 • 24706 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаКриминал и ЧП
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
ukrainaУкраина
lvovЛьвов
Готували ракетний удар по ТЕС на Львівщині: затримано подружжя агентів фсб
Preparing a missile strike on a thermal power plant in Lviv region: a couple of FSB agents detained
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Готовили ракетный удар по ТЭС на Львовщине: задержаны супруги агентов фсб

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