Готували ракетний удар по ТЕС на Львівщині: затримано подружжя агентів фсб
Київ • УНН
Служба безпеки України викрила подружжя агентів фсб, які готували ракетні удари по тепловій електростанції у Львівській області, щоб знеструмити Західну Україну.
Правоохоронці викрили подружжя агентів фсб, які готували ракетний удар по ТЕС, щоб знеструмити Львів. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу СБУ.
Кіберфахівці Служби безпеки нейтралізували агентурну групу фсб, яка займалась підготовкою ракетного удару по енергетичній інфраструктурі Львівщини. Серед головних цілей ворога були електростанції, які забезпечують світлом більшу частину цього регіону
Як зазначається, для виконання завдання російська спецслужба залучила місцеве подружжя. При цьому основним фігурантом виявився чоловік, який з 2023 року відбуває покарання у місцевій колонії за нанесення тяжких тілесних ушкоджень.
У поле зору ворога він потрапив через поширення в соцмережі дописів на підтримку збройної агресії рф проти України. Згодом співробітники фсб встановили з ним контакт та дистанційно завербували.
До співпраці з ворогом агент фсб залучив свою дружину "на волі". На його прохання жінка мала знайти "потрібні" енергооб’єкти та сфотографувати їх з прив’язкою до місцевості.
За це окупанти обіцяли своїм поплічникам перерахувати грошову "винагороду".
У разі отримання розвідінформації, агресор планував використати її для наведення ракетних ударів, щоб знеструмити західний регіон України
Під час обшуку в камері російського агента вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з фсб, вказали в СБУ.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
Йому загрожує довічне позбавлення волі.
Також планується повідомити про підозру у державній зраді жінці фігуранта.
Триває розслідування, заявили в СБУ.
Хотів знеструмити Київ: затримано "вагнерівця", який готував удари рф по енергетичній інфраструктурі15.01.24, 10:13 • 25909 переглядiв