Навіщо путіну ПВК “Вагнер” та як рішення визнати їх терористичною організацією вплине на росію - розповів експерт

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«Для росії саме існування приватної військової кампанії, такої, як «Вагнер», – це дискредитація професійних кадрових військових та силового блоку. По-друге, наявність приватної армії ставить під загрозу репутацію путіна і росії як держави. Лише держава має виключне право на насилля та війну. До всього, найманців спокійно вербують серед зеків, можуть спокійно без суду і слідства страчувати. За цим уважно спостерігають, як російські еліти, так і суспільство. Уже незабаром спрацює “принцип доміно”, при якому стратити свого сусіда стане нормою для росіян, а черговий губернатор задумається: “а чому б і собі не створити приватну армію для обслуговування власних інтересів?”» – розповів експерт.

Він зазначив, що для самої росії рішення визнати ПВК «Вагнер» терористичною організацією обернеться чималою токсичністю, а люди, пов’язані з ПВК «Вагнер», будуть заперечувати свої зв’язки, аби не потрапити під обмеження.

«Але й режим путіна не гарантує «вагнерівцям» безпеки. Маргінальні шари суспільства вирішили використати в ролі “гарматного м'яса”. Кремлю не важливо, ким назвуть пригожина та його в’язнів. Наразі ПВК потрібна на досить короткий період – інтенсивних бойових дій. На крісла в політиці ці люди претендувати не можуть, вони не мають відповідної номенклатури, ідеї, програми чи вектора розвитку навіть своєї організації, не те що держави», – зазначив Атанов.

Зі слів експерта, європарламентарі вважають, що створену і очолювану найближчим союзником путіна євгенієм пригожиним ПВК слід визнати терористичною, виходячи з порушень «вагнерівцями» міжнародного права та прав людини в Україні, а також їх дій у військових конфліктах в інших країнах: Сирії, Судані, Мозамбіку та ЦАР. Варіанти наслідків від такого рішення можуть бути різними – від порушення мобільності ПВК до заморозки активів, рахунків не лише керівництва «Вагнера», а й тих, хто з ними зв’язаний.

«Пізніше ці люди стануть фігурантами розслідування, суду і навіть трибуналу. Деякий час режим їх покриватиме. Проте, згадайте міжнародну практику з виявлення злочинців Другої світової війни – на лаві підсудних опинялися люди похилого віку через багато десятиліть після Нюрнберзького трибуналу. Тому в даному випадку керівництво найманців чекає трибунал, а рядових найманців, за умови, якщо залишаться живими, – каліцтво, алкоголізм та фраза російських чиновників “ми тебе туди не посилали”», – розповів Атанов.

Нагадаємо

Про приватну військову компанію з росії уперше почули, коли "вагнерівців" помітили на сході України 2014-го. Згодом з’явилися повідомлення про їхню присутність у Сирії, Лівії, ЦАР та ін.

23 листопада Європарламент визнав росію державою-спонсором тероризму. Також євродепутати закликали Раду ЄС включити "групу Вагнера" до списку терористів.

У Конгресі США пропонують визнати ПВК "Вагнера" терористичною організацією.