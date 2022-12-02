У Конгресі США пропонують визнати ПВК "вагнера" терористичною організацією

Деталі

"володимир путін і його поплічники не зупиняться ні перед чим для досягнення своїх цілей, включаючи використання найманців, таких як група вагнера, для скоєння звірств від їхнього імені, - заявив сенатор Вікер. - США мають називати цю тіньову армію тим, чим вона є: іноземним терористичним угрупованням. Ми повинні притягнути їх до відповідальності разом із усіма, хто їх підтримує".

"Оскільки жорстока війна росії проти України триває вже дев'ятий місяць, Сполучені Штати повинні продовжувати вилучати інструменти руйнування, що є в їхньому розпорядженні, - заявив сенатор Кардін. - Група вагнера достовірно пов'язана з незліченними звірствами в Україні, Сирії та на всьому африканському континенті. США мають негайно визнати групу вагнера іноземною терористичною організацією. Це зменшить чисельність російських збройних сил та допоможе притягнути до відповідальності порушників прав людини".

"Там, де діє група вагнера, йдуть звірства. Закон HARM ідентифікує приватну групу найманців путіна як іноземну терористичну організацію та дасть світові зрозуміти, що її діяльність є зловмисною та незаконною. Настав час пролити світло на цю сумнозвісну групу і дати їй огидну репутацію, на яку вона заслуговує", - заявив конгресмен Стів Коен.

Такий же проект має бути представлено у Палаті представників США.

Доповнення

Про приватну військову компанію з росії уперше почули, коли "вагнерівців" помітили на сході України 2014-го. Згодом з’явилися повідомлення про їхню присутність у Сирії, Лівії, ЦАР та ін.

23 листопада Європарламент визнав росію державою-спонсором тероризму. Також євродепутати закликали Раду ЄС включити групу вагнера до списку терористів.