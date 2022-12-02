В Конгрессе США предлагают признать ЧВК "вагнера" террористической организацией

Детали

"владимир путин и его приспешники не остановятся ни перед чем для достижения своих целей, включая использование наемников, таких как группа вагнера, для совершения зверств от их имени, - заявил сенатор Викер. - США должны называть эту теневую армию тем, чем она есть: иностранная террористическая группировка. Мы должны привлечь их к ответственности вместе со всеми, кто их поддерживает".

"Поскольку жестокая война россии против Украины длится уже девятый месяц, Соединенные Штаты должны продолжать изымать имеющиеся в их распоряжении инструменты разрушения, - заявил сенатор Кардин. - Группа вагнера достоверно связана с бесчисленными зверствами в Украине, Сирии и на всем африканском континенте. США должны немедленно признать группу вагнера иностранной террористической организацией. Это уменьшит численность российских вооруженных сил и поможет привлечь к ответственности нарушителей прав человека".

"Там, где действует группа вагнера, идут зверства. Закон HARM идентифицирует частную группу наемников путина как иностранную террористическую организацию и даст миру понять, что ее деятельность является злонамеренной и незаконной. Пора пролить свет на эту печально известную группу и дать ей отвратительную репутацию, которой она заслуживает", - заявил конгрессмен Стив Коэн.

Такой же проект должен быть представлен в Палате представителей США.

Дополнение

О частной военной компании из россии впервые услышали, когда "вагнеровцев" заметили на востоке Украины в 2014-м. Впоследствии появились сообщения об их присутствии в Сирии, Ливии, ЦАР и др.

23 ноября Европарламент признал россия государством-спонсором терроризма. Также евродепутаты призывали Совет ЕС включить группу вагнера в список террористов.