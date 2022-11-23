Европарламент признал россию государством-спонсором терроризма

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"Европарламент принял резолюцию о признании россии государством-спонсором терроризма. Голосование по ней прошло на сессии в Страсбурге. Это ответ ЕС на широкомасштабные атаки российских войск на объекты критической инфраструктуры Украины", – говорится в сообщении.

Журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк сообщил, что резолюцию поддержало 494 европарламентария, 58 были против, 24 - воздержались.

"Стоит отметить, что эта резолюция не имеет обязательной силы и что в ЕС нет списка террористов, подобного американскому", – написал он в Twitter.

Напомним

Ранее член Европейского парламента Андрюс Кубилюс сообщил, что Европарламент согласовал резолюцию о признании россии государством-спонсором терроризма.