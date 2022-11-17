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Европарламент согласовал резолюцию о признании РФ государством-спонсором терроризма

Европарламент согласовал резолюцию о признании РФ государством-спонсором терроризма

Киев • УНН

 • 378595 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Член Европейского парламента Андрюс Кубилюс в своем Twitter сообщил, что Европарламент согласовал резолюцию о признании РФ государством-спонсором терроризма, пишет УНН.

Цитата

“После 4 часов переговоров между политическими группами Европейского парламента было достигнуто соглашение по тексту. Основной посыл: “Европейский парламент… признает Россию государством-спонсором терроризма и государством, использующим средства терроризма”, — написал Кубилюс.

Добавим

Депутаты Европарламента планируют вынести резолюцию на голосование во время сессии 21-24 ноября.

13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о признании российского режима террористическим. Резолюцию поддержали 99 делегатов. Удержался один.

After 4 hours of negotiations between the political groups of the EP, the agreement on the text was achieved.

The main line is:

“European Parliament /…/
⁃recognises Russia as a state sponsor of terrorism and as a state which uses means of terrorism”.

— Andrius Kubilius (@KubiliusA) November 17, 2022

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