Европарламент согласовал резолюцию о признании РФ государством-спонсором терроризма
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Член Европейского парламента Андрюс Кубилюс в своем Twitter сообщил, что Европарламент согласовал резолюцию о признании РФ государством-спонсором терроризма, пишет УНН.
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“После 4 часов переговоров между политическими группами Европейского парламента было достигнуто соглашение по тексту. Основной посыл: “Европейский парламент… признает Россию государством-спонсором терроризма и государством, использующим средства терроризма”, — написал Кубилюс.
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Депутаты Европарламента планируют вынести резолюцию на голосование во время сессии 21-24 ноября.
13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о признании российского режима террористическим. Резолюцию поддержали 99 делегатов. Удержался один.
After 4 hours of negotiations between the political groups of the EP, the agreement on the text was achieved.
The main line is:
“European Parliament /…/
⁃recognises Russia as a state sponsor of terrorism and as a state which uses means of terrorism”.