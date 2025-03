Европарламент согласовал резолюцию о признании РФ государством-спонсором терроризма

Цитата

“После 4 часов переговоров между политическими группами Европейского парламента было достигнуто соглашение по тексту. Основной посыл: “Европейский парламент… признает Россию государством-спонсором терроризма и государством, использующим средства терроризма”, — написал Кубилюс.

Добавим

Депутаты Европарламента планируют вынести резолюцию на голосование во время сессии 21-24 ноября.

13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о признании российского режима террористическим. Резолюцию поддержали 99 делегатов. Удержался один.

After 4 hours of negotiations between the political groups of the EP, the agreement on the text was achieved.



The main line is:



“European Parliament /…/

⁃recognises Russia as a state sponsor of terrorism and as a state which uses means of terrorism”.

— Andrius Kubilius (@KubiliusA) November 17, 2022