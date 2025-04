Європарламент узгодив резолюцію про визнання РФ державою-спонсором тероризму

Цитата

“Після 4 годин переговорів між політичними групами Європейського парламенту було досягнуто згоди щодо тексту. Основний посил: “Європейський парламент… визнає Росію державою-спонсором тероризму і державою, яка використовує засоби тероризму”, — написав Кубілюс.

Додамо

Депутати Європарламенту планують винести резолюцію на голосування під час сесії 21-24 листопада.

13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про визнання російського режиму терористичним. Резолюцію підтримали 99 делегатів. Утримався один.

After 4 hours of negotiations between the political groups of the EP, the agreement on the text was achieved.



The main line is:



“European Parliament /…/

⁃recognises Russia as a state sponsor of terrorism and as a state which uses means of terrorism”.

— Andrius Kubilius (@KubiliusA) November 17, 2022