Європарламент узгодив резолюцію про визнання РФ державою-спонсором тероризму
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Член Європейського парламенту Андрюс Кубілюс у своєму Twitter повідомив, що Європарламент узгодив резолюцію про визнання РФ державою-спонсором тероризму, пише УНН.
Цитата
“Після 4 годин переговорів між політичними групами Європейського парламенту було досягнуто згоди щодо тексту. Основний посил: “Європейський парламент… визнає Росію державою-спонсором тероризму і державою, яка використовує засоби тероризму”, — написав Кубілюс.
Додамо
Депутати Європарламенту планують винести резолюцію на голосування під час сесії 21-24 листопада.
13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про визнання російського режиму терористичним. Резолюцію підтримали 99 делегатів. Утримався один.
After 4 hours of negotiations between the political groups of the EP, the agreement on the text was achieved.
The main line is:
“European Parliament /…/
⁃recognises Russia as a state sponsor of terrorism and as a state which uses means of terrorism”.