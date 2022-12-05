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Зачем путину ЧВК "Вагнер" и как решение признать их террористической организацией повлияет на россию - рассказал эксперт

Зачем путину ЧВК "Вагнер" и как решение признать их террористической организацией повлияет на россию - рассказал эксперт

Киев • УНН

 • 1664980 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Существование ЧВК “Вагнер” дискредитирует россию как государство, а действия наемников приводят к легитимизации в обществе преступлений без суда и следствия. Однако, путинскому режиму сейчас это безразлично, ведь “вагнеровцы” – это дополнительное “пушечное мясо” в войне на территории Украины. Об этом в комментарии УНН рассказал политолог Юрий Атанов.

Цитата

«Для россии само существование частной военной кампании, такой, как «Вагнер», – это дискредитация профессиональных кадровых военных и силового блока. Во-вторых, наличие частной армии ставит под угрозу репутацию путина и россии как государства. Только государство имеет исключительное право на насилие и войну. Ко всему, наемников спокойно вербуют среди зеков, могут спокойно без суда и следствия казнить. За этим внимательно наблюдают, как российские элиты, так и общество. Уже в скором времени сработает “принцип домино”, при котором казнить своего соседа станет нормой для россиян, а очередной губернатор задумается: “а почему бы и себе не создать частную армию для обслуживания собственных интересов?”» – рассказал эксперт.

Он отметил, что для самой россии решение признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией обернется немалой токсичностью, а люди, связанные с ЧВК «Вагнер», будут отрицать свои связи, чтобы не попасть под ограничения.

«Но и режим путина не гарантирует «вагнеровцам» безопасности. Маргинальные слои общества решили использовать в роли “пушечного мяса”. Кремлю не важно, кем назовут пригожин и его тюремщиков. Сейчас ЧВК требуется на достаточно короткий период – интенсивных боевых действий. На кресла в политике эти люди претендовать не могут, у них нет соответствующей номенклатуры, идеи, программы или вектора развития даже своей организации, не то что государства», – отметил Атанов.

По словам эксперта, европарламентарии считают, что созданную и возглавляемую ближайшим союзником путина евгением пригожиным ЧВК следует признать террористической, исходя из нарушений «вагнеровцами» международного права и прав человека в Украине, а также их действий в военных конфликтах в других странах: Сирии, Судане, Мозамбике и ЦАР. Варианты последствий от такого решения могут быть разными – от нарушения мобильности ЧВК до заморозки активов, счетов не только руководства «Вагнера», но и тех, кто с ними связан.

«Позже эти люди станут фигурантами расследования, суда и даже трибунала. Некоторое время режим будет их покрывать. Однако, вспомните международную практику по выявлению преступников Второй мировой войны – на скамье подсудимых оказывались пожилые люди спустя много десятилетий после Нюрнбергского трибунала. Поэтому в данном случае руководство наемников ждет трибунал, а рядовых наемников, при условии, если останутся в живых, – увечья, алкоголизм и фраза российских чиновников “мы тебя туда не посылали”», – рассказал Атанов.

Напомним

О частной военной компании из россии впервые услышали, когда "вагнеровцев" заметили на востоке Украины в 2014-м. Впоследствии появились сообщения об их присутствии в Сирии, Ливии, ЦАР и т.д.

23 ноября Европарламент признал россию государством-спонсором терроризма. Также евродепутаты призвали Совет ЕС включить "группу Вагнера" в список террористов.

В Конгрессе США предлагают признать ЧВК "Вагнера" террористической организацией.

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