Науковці з'ясували, що в процесі одомашнення мозок кішок зменшився
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Вчені провели дослідження та встановили, що через процес одомашнення у кішок зменшився мозок. Про це повідомляє УНН з посиланням на Royal Society Open Science.
Деталі
Дослідники порівняли розміри черепів, які належали домашнім котам (Felis catus), диким європейським котам та диким котам з Африки. До аналізу залучили:
— 28 черепів звичайних домашніх котів та котів;
— 9 черепів степової породи котів (Felis lybica);
— 20 черепів лісових котів;
— 36 черепів метисів диких і домашніх котів.
“Наші дані показують, що домашні кішки дійсно мають менший об’єм черепа і, відповідно, менший мозок у порівнянні як з європейськими дикими кішками, так і з дикими предками домашніх кішок — африканськими дикими кішками”, — заявили вчені.
Метиси домашніх та диких кішок мають мозок, розміри якого знаходяться посередині. Це вказує на те, що одомашнення може бути причиною зменшення мозку. За словами фахівців, такі зміни відбуваються серед вівець, собак та кроликів.
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