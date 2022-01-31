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15 марта, 19:03 • 103937 просмотра

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Ученые выяснили, что в процессе одомашнивания мозг кошек уменьшился

Ученые выяснили, что в процессе одомашнивания мозг кошек уменьшился

Киев • УНН

 • 18442 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Ученые провели исследование и установили, что из-за процесса одомашнивания у кошек уменьшился мозг. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Royal Society Open Science.

Детали

Исследователи сравнили размеры черепов, которые принадлежали домашним кошкам (Felis catus), диким европейским котам и диким котам из Африки. К анализу привлекли:

— 28 черепов обычных домашних котов и кошек;
— 9 черепов степной породы кошек (Felis lybica);
— 20 черепов лесных кошек;
— 36 черепов метисов диких и домашних кошек.

“Наши данные показывают, что домашние кошки действительно имеют меньший объем черепа и, соответственно, меньший мозг по сравнению как с европейскими дикими кошками, так и с дикими предками домашних кошек — африканскими дикими кошками”, — заявили ученые.

Метисы домашних и диких кошек имеют мозг, размеры которого находятся посередине. Это указывает на то, что одомашнивание может быть причиной уменьшения мозга. По словам специалистов, такие изменения происходят среди овец, собак и кроликов.

Напомним

Ученые провели исследования и пришли к выводу, что нападения акул могут зависеть от лунных фаз.

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