Національний кешбек за рекордні грудневі покупки починають виплачувати 27 лютого - Мінекономіки

Київ • УНН

 • 38 перегляди

З 27 лютого розпочнеться виплата 699 млн грн "Національного кешбеку" за покупки, зроблені у грудні, для 4,4 млн громадян. З 1 березня діятиме оновлений диференційований кешбек 15% та 5%.

Національний кешбек за рекордні грудневі покупки починають виплачувати 27 лютого - Мінекономіки

Виплата "Національного кешбеку" за грудень розпочнеться 27 лютого, повідомили у Мінекономіки, пише УНН.

З 27 лютого українці почнуть отримувати "Національний кешбек" за покупки, зроблені у грудні. (...) 699 млн грн кешбеку надійде на рахунки 4,4 млн громадян

- вказали міністерстві.

За повідомленням, загалом у цей місяць учасники програми "придбали товарів українського виробництва на майже 7 млрд грн - це найбільший обсяг покупок від старту програми". 

"За весь час дії програми українці отримали майже 6,3 млрд грн "Національного кешбеку". Це кошти, які безпосередньо працюють в економіці: їх спрямовують на оплату комунальних послуг, купівлю українських товарів або на підтримку Сил оборони", - зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Нові правила

Як повідомляється, з 1 березня почне діяти оновлений диференційований кешбек: 15% (на непродовольчі товари, а також на сири та деякі найменування бакалії) та 5% (на продукти харчування  (крім твердих і м’яких сирів), безалкогольні напої, аптечні товари, вироби для саду та городу).

"З 1 березня ми посилюємо економічний ефект програми - запроваджуємо диференційований кешбек 5% та 15%, щоб стимулювати попит саме в тих категоріях, де українські виробники стикаються з агресивним імпортом", - зазначив міністр.

Покупки мають бути зроблені в магазинах-учасниках програми та оплачені карткою, яка підключена до програми. Детальніше про оновлення програми читайте тут.  

Щоб перевірити, чи товар бере участь у програмі та який саме кешбек на нього нараховується, достатньо скористатися сканером штрихкодів у застосунку "Дія" в розділі Сервіси → Національний кешбек.

Витратити отриманий кешбек можна на:

  • комунальні послуги;
    • поштові послуги;
      • продукти харчування українського виробництва;
        • українські лікарські засоби та медичні вироби;
          • книжки та іншу друковану продукцію;
            • благодійність - зокрема на донати для ЗСУ та інші доброчинні цілі.

              Придбати продукти харчування українського виробництва за кошти кешбеку можна в одній із 20 торговельних мереж, які разом налічують понад три тисячі магазинів по всій країні, а також на онлайн-платформах. Дізнатися перелік крамниць можна тут.

              Кабмін змінив розмір Національного кешбеку за купівлю українських товарів 16.02.26, 17:47

