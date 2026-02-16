Кабмін змінив розмір Національного кешбеку за купівлю українських товарів
Київ • УНН
З 1 березня 2026 року програма "Національний кешбек" пропонуватиме 5% або 15% повернення коштів за українські товари. Розмір кешбеку залежатиме від категорії товару та частки імпорту.
З 1 березня 2026 року програма "Національний кешбек" працюватиме за диференційованою моделлю з двома рівнями кешбеку – 5% і 15% залежно від категорії товарів. Про це повідомляє Міністерство економіки, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що такий підхід дозволяє посилити підтримку українських виробників у категоріях, де українські товари стикаються з агресивним імпортом.
За інформацією відомства, з 1 березня 2026 року кешбек нараховуватиметься:
- 15% - на споживчі товари українського виробництва в категоріях, де частка імпорту в споживчому кошику перевищує 35%.
Йдеться, зокрема, про непродовольчі товари: косметику та засоби гігієни, побутову хімію, товари для дому, для ремонту та будівництва, для тварин, канцелярія, одяг, взуття тощо. А також окремі продукти харчування — тверді та м'які сири, деякі види макаронних виробів і круп.
- 5% - на товари українського виробництва в категоріях, де частка імпорту в споживчому кошику нижча за 35%.
Це, зокрема: солодощі та кондитерські вироби, безалкогольні напої, аптечні товари, товари для саду та городу, снеки, консервовані продукти, овочі та фрукти, риба та морепродукти, олія, м'ясо, молочні продукти (крім твердих і м'яких сирів), соуси та приправи, хліб та свіжа випічка, борошно та інші товари для випічки, заморожені продукти, яйця, інша бакалія.
Усі нарахування кешбеку, як і раніше, йдуть на картку "Національний кешбек", яку ви вибрали у Дії, суму нарахування також можна перевірити у Дії"
За даними міністерства, за півтора роки роботи програми "Національний кешбек" до неї долучилися 4,9 млн активних користувачів, а обсяг покупок українських товарів уже перевищив 63 млрд грн.
