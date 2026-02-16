$43.100.11
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Ексклюзив
13:44 • 11822 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
12:57 • 13981 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
11:42 • 31815 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
16 лютого, 09:37 • 22135 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 27356 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
16 лютого, 00:16 • 33954 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 36626 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 74903 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 11:51 • 49123 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
Кабмін змінив розмір Національного кешбеку за купівлю українських товарів

Київ • УНН

 • 180 перегляди

З 1 березня 2026 року програма "Національний кешбек" пропонуватиме 5% або 15% повернення коштів за українські товари. Розмір кешбеку залежатиме від категорії товару та частки імпорту.

Кабмін змінив розмір Національного кешбеку за купівлю українських товарів

З 1 березня 2026 року програма "Національний кешбек" працюватиме за диференційованою моделлю з двома рівнями кешбеку – 5% і 15% залежно від категорії товарів. Про це повідомляє Міністерство економіки, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що такий підхід дозволяє посилити підтримку українських виробників у категоріях, де українські товари стикаються з агресивним імпортом.

За інформацією відомства, з 1 березня 2026 року кешбек нараховуватиметься:

  • 15% - на споживчі товари українського виробництва в категоріях, де частка імпорту в споживчому кошику перевищує 35%.

    Йдеться, зокрема, про непродовольчі товари: косметику та засоби гігієни, побутову хімію, товари для дому, для ремонту та будівництва, для тварин, канцелярія, одяг, взуття тощо. А також окремі продукти харчування — тверді та м'які сири, деякі види макаронних виробів і круп.

    • 5% - на товари українського виробництва в категоріях, де частка імпорту в споживчому кошику нижча за 35%.

      Це, зокрема: солодощі та кондитерські вироби, безалкогольні напої, аптечні товари, товари для саду та городу, снеки, консервовані продукти, овочі та фрукти, риба та морепродукти, олія, м'ясо, молочні продукти (крім твердих і м'яких сирів), соуси та приправи, хліб та свіжа випічка, борошно та інші товари для випічки, заморожені продукти, яйця, інша бакалія.

      Усі нарахування кешбеку, як і раніше, йдуть на картку "Національний кешбек", яку ви вибрали у Дії, суму нарахування також можна перевірити у Дії"

      - йдеться у повідомленні.

      За даними міністерства, за півтора роки роботи програми "Національний кешбек" до неї долучилися 4,9 млн активних користувачів, а обсяг покупок українських товарів уже перевищив 63 млрд грн.

      З травня 2026 року припиниться нарахування "Національного кешбеку", якщо коштів бракуватиме, нарахування припинять в січні – Кабмін24.11.25, 13:43 • 2741 перегляд

      Ольга Розгон

