Кабмин изменил размер Национального кешбэка за покупку украинских товаров

С 1 марта 2026 года программа "Национальный кешбэк" будет предлагать 5% или 15% возврата средств за украинские товары. Размер кешбэка будет зависеть от категории товара и доли импорта.
С 1 марта 2026 года программа "Национальный кешбэк" будет работать по дифференцированной модели с двумя уровнями кешбэка – 5% и 15% в зависимости от категории товаров. Об этом сообщает Министерство экономики, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что такой подход позволяет усилить поддержку украинских производителей в категориях, где украинские товары сталкиваются с агрессивным импортом.
По информации ведомства, с 1 марта 2026 года кешбэк будет начисляться:
- 15% - на потребительские товары украинского производства в категориях, где доля импорта в потребительской корзине превышает 35%.
Речь идет, в частности, о непродовольственных товарах: косметике и средствах гигиены, бытовой химии, товарах для дома, для ремонта и строительства, для животных, канцелярии, одежде, обуви и т.д. А также отдельные продукты питания — твердые и мягкие сыры, некоторые виды макаронных изделий и круп.
- 5% - на товары украинского производства в категориях, где доля импорта в потребительской корзине ниже 35%.
Это, в частности: сладости и кондитерские изделия, безалкогольные напитки, аптечные товары, товары для сада и огорода, снеки, консервированные продукты, овощи и фрукты, рыба и морепродукты, масло, мясо, молочные продукты (кроме твердых и мягких сыров), соусы и приправы, хлеб и свежая выпечка, мука и другие товары для выпечки, замороженные продукты, яйца, прочая бакалея.
Все начисления кешбэка, как и раньше, идут на карту "Национальный кешбэк", которую вы выбрали в Дие, сумму начисления также можно проверить в Дие"
По данным министерства, за полтора года работы программы "Национальный кешбэк" к ней присоединились 4,9 млн активных пользователей, а объем покупок украинских товаров уже превысил 63 млрд грн.
