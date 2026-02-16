Кабмин изменил размер Национального кешбэка за покупку украинских товаров

$43.100.11
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Эксклюзив
13:44 • 12014 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
12:57 • 14156 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
Эксклюзив
11:42 • 32094 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
16 февраля, 09:37 • 22238 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
16 февраля, 06:15 • 27417 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16 • 33990 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07 • 36655 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 75002 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 11:51 • 49137 просмотра
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
Из-за убийства двух детей и самоубийства отца во Львовской области открыли производствоPhoto16 февраля, 06:36 • 26461 просмотра
Перехваченный США танкер "теневого флота" перевозил российскую, иранскую и венесуэльскую нефть - APVideo16 февраля, 07:18 • 24182 просмотра
Лед под снегом и километровые пробки - столица парализована из-за непогодыVideo16 февраля, 08:28 • 21852 просмотра
Дочь Умы Турман и Итана Хоука тайно вышла замуж за музыканта13:26 • 10731 просмотра
Украину накроет похолодание после короткой передышки от снегопадов: где морозы будут самыми сильнымиPhoto13:28 • 14576 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto14:10 • 7164 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
13:44 • 12007 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
11:42 • 32079 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 74998 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 124853 просмотра
Дочь Умы Турман и Итана Хоука тайно вышла замуж за музыканта13:26 • 10790 просмотра
Комик Джимми Фэллон и музыкальный магнат Томми Моттола готовятся к запуску собственного бренда соуса для пасты16 февраля, 01:45 • 24756 просмотра
Голливуд готовит очередную перезагрузку "Ангелов Чарли" со сценаристом "Безумно богатых азиатов"14 февраля, 23:20 • 28622 просмотра
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto14 февраля, 08:54 • 36519 просмотра
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры13 февраля, 18:43 • 34680 просмотра
Кабмин изменил размер Национального кешбэка за покупку украинских товаров

Киев • УНН

 • 236 просмотра

С 1 марта 2026 года программа "Национальный кешбэк" будет предлагать 5% или 15% возврата средств за украинские товары. Размер кешбэка будет зависеть от категории товара и доли импорта.

Кабмин изменил размер Национального кешбэка за покупку украинских товаров

С 1 марта 2026 года программа "Национальный кешбэк" будет работать по дифференцированной модели с двумя уровнями кешбэка – 5% и 15% в зависимости от категории товаров. Об этом сообщает Министерство экономики, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что такой подход позволяет усилить поддержку украинских производителей в категориях, где украинские товары сталкиваются с агрессивным импортом.

По информации ведомства, с 1 марта 2026 года кешбэк будет начисляться:

  • 15% - на потребительские товары украинского производства в категориях, где доля импорта в потребительской корзине превышает 35%.

    Речь идет, в частности, о непродовольственных товарах: косметике и средствах гигиены, бытовой химии, товарах для дома, для ремонта и строительства, для животных, канцелярии, одежде, обуви и т.д. А также отдельные продукты питания — твердые и мягкие сыры, некоторые виды макаронных изделий и круп.

    • 5% - на товары украинского производства в категориях, где доля импорта в потребительской корзине ниже 35%.

      Это, в частности: сладости и кондитерские изделия, безалкогольные напитки, аптечные товары, товары для сада и огорода, снеки, консервированные продукты, овощи и фрукты, рыба и морепродукты, масло, мясо, молочные продукты (кроме твердых и мягких сыров), соусы и приправы, хлеб и свежая выпечка, мука и другие товары для выпечки, замороженные продукты, яйца, прочая бакалея.

      Все начисления кешбэка, как и раньше, идут на карту "Национальный кешбэк", которую вы выбрали в Дие, сумму начисления также можно проверить в Дие"

      - говорится в сообщении.

      По данным министерства, за полтора года работы программы "Национальный кешбэк" к ней присоединились 4,9 млн активных пользователей, а объем покупок украинских товаров уже превысил 63 млрд грн.

      С мая 2026 года прекратится начисление "Национального кэшбека", если средств будет не хватать, начисления прекратят в январе – Кабмин24.11.25, 13:43 • 2741 просмотр

