Национальный кэшбек за рекордные декабрьские покупки начинают выплачивать 27 февраля - Минэкономики

Киев • УНН

 • 18 просмотра

С 27 февраля начнется выплата 699 млн грн "Национального кэшбека" за покупки, сделанные в декабре, для 4,4 млн граждан. С 1 марта будет действовать обновленный дифференцированный кэшбек 15% и 5%.

Национальный кэшбек за рекордные декабрьские покупки начинают выплачивать 27 февраля - Минэкономики

Выплата "Национального кэшбека" за декабрь начнется 27 февраля, сообщили в Минэкономики, пишет УНН.

С 27 февраля украинцы начнут получать "Национальный кэшбек" за покупки, сделанные в декабре. (...) 699 млн грн кэшбека поступит на счета 4,4 млн граждан

- указали в министерстве.

По сообщению, в целом в этот месяц участники программы "приобрели товаров украинского производства почти на 7 млрд грн - это самый большой объем покупок с момента старта программы".

"За все время действия программы украинцы получили почти 6,3 млрд грн "Национального кэшбека". Это средства, которые непосредственно работают в экономике: их направляют на оплату коммунальных услуг, покупку украинских товаров или на поддержку Сил обороны", - отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

Новые правила

Как сообщается, с 1 марта начнет действовать обновленный дифференцированный кэшбек: 15% (на непродовольственные товары, а также на сыры и некоторые наименования бакалеи) и 5% (на продукты питания (кроме твердых и мягких сыров), безалкогольные напитки, аптечные товары, изделия для сада и огорода).

"С 1 марта мы усиливаем экономический эффект программы - вводим дифференцированный кэшбек 5% и 15%, чтобы стимулировать спрос именно в тех категориях, где украинские производители сталкиваются с агрессивным импортом", - отметил министр.

Покупки должны быть сделаны в магазинах-участниках программы и оплачены картой, подключенной к программе. Подробнее об обновлении программы читайте здесь.  

Чтобы проверить, участвует ли товар в программе и какой именно кэшбек на него начисляется, достаточно воспользоваться сканером штрихкодов в приложении "Дія" в разделе Сервисы → Национальный кэшбек.

Потратить полученный кэшбек можно на:

  • коммунальные услуги;
    • почтовые услуги;
      • продукты питания украинского производства;
        • украинские лекарственные средства и медицинские изделия;
          • книги и другую печатную продукцию;
            • благотворительность - в частности на донаты для ВСУ и другие благотворительные цели.

              Приобрести продукты питания украинского производства за средства кэшбека можно в одной из 20 торговых сетей, которые вместе насчитывают более трех тысяч магазинов по всей стране, а также на онлайн-платформах. Узнать перечень магазинов можно здесь.

              Кабмин изменил размер Национального кешбэка за покупку украинских товаров16.02.26, 17:47

              Юлия Шрамко

              ОбществоЭкономикаФинансы
