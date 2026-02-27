Национальный кэшбек за рекордные декабрьские покупки начинают выплачивать 27 февраля - Минэкономики
Киев • УНН
С 27 февраля начнется выплата 699 млн грн "Национального кэшбека" за покупки, сделанные в декабре, для 4,4 млн граждан. С 1 марта будет действовать обновленный дифференцированный кэшбек 15% и 5%.
Выплата "Национального кэшбека" за декабрь начнется 27 февраля, сообщили в Минэкономики, пишет УНН.
С 27 февраля украинцы начнут получать "Национальный кэшбек" за покупки, сделанные в декабре. (...) 699 млн грн кэшбека поступит на счета 4,4 млн граждан
По сообщению, в целом в этот месяц участники программы "приобрели товаров украинского производства почти на 7 млрд грн - это самый большой объем покупок с момента старта программы".
"За все время действия программы украинцы получили почти 6,3 млрд грн "Национального кэшбека". Это средства, которые непосредственно работают в экономике: их направляют на оплату коммунальных услуг, покупку украинских товаров или на поддержку Сил обороны", - отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.
Новые правила
Как сообщается, с 1 марта начнет действовать обновленный дифференцированный кэшбек: 15% (на непродовольственные товары, а также на сыры и некоторые наименования бакалеи) и 5% (на продукты питания (кроме твердых и мягких сыров), безалкогольные напитки, аптечные товары, изделия для сада и огорода).
"С 1 марта мы усиливаем экономический эффект программы - вводим дифференцированный кэшбек 5% и 15%, чтобы стимулировать спрос именно в тех категориях, где украинские производители сталкиваются с агрессивным импортом", - отметил министр.
Покупки должны быть сделаны в магазинах-участниках программы и оплачены картой, подключенной к программе. Подробнее об обновлении программы читайте здесь.
Чтобы проверить, участвует ли товар в программе и какой именно кэшбек на него начисляется, достаточно воспользоваться сканером штрихкодов в приложении "Дія" в разделе Сервисы → Национальный кэшбек.
Потратить полученный кэшбек можно на:
- коммунальные услуги;
- почтовые услуги;
- продукты питания украинского производства;
- украинские лекарственные средства и медицинские изделия;
- книги и другую печатную продукцию;
- благотворительность - в частности на донаты для ВСУ и другие благотворительные цели.
Приобрести продукты питания украинского производства за средства кэшбека можно в одной из 20 торговых сетей, которые вместе насчитывают более трех тысяч магазинов по всей стране, а также на онлайн-платформах. Узнать перечень магазинов можно здесь.
