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Націоналізація "Приватбанку" є наслідком помилок НБУ – С.Арбузов

Націоналізація "Приватбанку" є наслідком помилок НБУ – С.Арбузов

Київ • УНН

 • 7920 перегляди

КИЇВ. 5 січня. УНН. Вартість націоналізації “Приватбанку” для держави може бути колосальною. Про це екс-перший віце-прем’єр України Сергій Арбузов написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Керівництво НБУ в останні три роки здійснило масу помилок, від виведення банків з ринку з політичних мотивів до рекордної девальвації гривні. Націоналізація Привату — наслідок цих помилок. І вартість такого рішення для бюджету і держави може бути колосальною”, — написав С.Арбузов.

Експерти Асоціації ІЕСКР, яку очолює політик, провели роботу з аналізу ситуації в банківській системі України, що склалася після націоналізації “Приватбанку”.

Так, вони зазначають, що з грудня 2016 року Міністр фінансів України став головним банкіром країни, адже саме він представляє державу — головного власника банківської системи України. З націоналізацією Приватбанку активи держбанків перевищили половину активів банків, а депозити населення складають у ній майже дві третини.

“Оскільки основними потерпілими в „чистці“ сектора були банки з українським капіталом, система практично втратила приватних вітчизняних власників. Банки з іноземними власниками поки наростили частку ринку помірно, але саме вони мають найбільший потенціал для майбутньої скупки активів українських банків задешево. Причина в тому, що і реструктуризація банківського сектора країни, і вирішення питання „Приватбанку“ зокрема, повністю контролюється міжнародними організаціями та їх симпатії явно не на боці українських банкірів.

Країна дуже захопилася нарощуванням держави у всіх сферах, але саме це, вже у найближчому майбутньому, створить безліч додаткових ризиків. Зараз найбільш стабільними підприємствами є природні монополії через зростання тарифів і військові замовлення. Банківський сектор йде в тому ж тренді — держбанки домінують за всіма показниками. Стратегічно це однозначно погана структура ринку, яка вказує на кілька тенденцій:

— незважаючи на післякризове відновлення економіки, у фінансовому секторі зберігається нестабільність, а значить — триває зниження вартості бізнесу банків;

— за відсутності недержавних інвесторів головним реципієнтом залишків системи стануть іноземці та провладні бізнесмени;

— оскільки залежність від МВФ та інших кредиторів критична, в майбутньому слід очікувати втрату національного контролю над сектором”, — зазначають експерти ІЕСКР.

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