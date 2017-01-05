Национализация "ПриватБанка" является следствием ошибок НБУ - С.Арбузов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Стоимость национализации "ПриватБанка" для государства может быть колоссальной. Об этом экс-первый вице-премьер Украины Сергей Арбузов написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Руководство НБУ в последние три года осуществило массу ошибок, от вывода банков с рынка по политическим мотивам до рекордной девальвации гривны. Национализация Привата - следствие этих ошибок. И стоимость такого решения для бюджета и государства может быть колоссальной", - написал С.Арбузов.
Эксперты Ассоциации ИЭСКР, которую возглавляет политик, провели работу по анализу ситуации в банковской системе Украины, сложившейся после национализации "ПриватБанка".
Так, они отмечают, что с декабря 2016 года Министр финансов Украины стал главным банкиром страны, ведь именно он представляет государство - главного держателя банковской системы Украины. С национализацией ПриватБанка активы госбанков превысили половину активов банков, а депозиты населения составляют в ней почти две трети.
"Поскольку основными пострадавшими в "чистке" сектора были банки с украинским капиталом, система практически утратила частных отечественных собственников. Банки с иностранными владельцами нарастили долю рынка умеренно, но именно они имеют наибольший потенциал для будущей скупки активов украинских банков по дешевке. Причина в том, что и реструктуризация банковского сектора страны, и решение вопроса "ПриватБанка" в частности, полностью контролируется международными организациями и их симпатии явно не на стороне украинских банкиров.
Страна очень увлеклась наращиванием государства во всех сферах, но именно это, уже в ближайшем будущем, создаст множество дополнительных рисков. Сейчас наиболее стабильными предприятиями являются естественные монополии из-за роста тарифов и военных заказов. Банковский сектор идет в том же тренде - госбанки доминируют по всем показателям. Стратегически это однозначно плохая структура рынка, которая указывает на несколько тенденций:
- несмотря на послекризисное восстановление экономики, в финансовом секторе сохраняется нестабильность, а значит - продолжается снижение стоимости бизнеса банков;
- при отсутствии негосударственных инвесторов главным реципиентом остатков системы станут иностранцы и провластные бизнесмены;
- поскольку зависимость от МВФ и других кредиторов критическая, в будущем следует ожидать потерю национального контроля над сектором", - отмечают эксперты ИЭСКР.