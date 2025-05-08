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The New York Times

Нацгвардійці з підрозділу "Тайфун" отримали мобільну майстерню для FPV-дронів від Біржі Благодійності "Добродій"

Київ • УНН

 • 1254 перегляди

"Тайфун" отримав мобільну майстерню "Небокрай" для ремонту та виготовлення FPV-дронів у польових умовах. Вартість майстерні склала 527,5 тис. грн.

Нацгвардійці з підрозділу "Тайфун" отримали мобільну майстерню для FPV-дронів від Біржі Благодійності "Добродій"

Окремий загін безпілотних систем спеціального призначення Національної гвардії "Тайфун" отримав мобільну майстерню "Небокрай" для оперативного ремонту та виготовлення FPV-дронів у польових умовах. Про це повідомили у Біржі Благодійності "ДоброДій", заснованій Оленою та Юлією Сосєдками, пише УНН.

Цього разу підрозділ отримав тактичну мобільну майстерню "Небокрай" для оперативного ремонту та виготовлення FPV-дронів в польових умовах, вартістю 527,5 тис грн

- повідомили у «ДоброДій».

Зазначається, що мобільна майстерня дозволяє негайно ремонтувати та виготовляти дрони в польових умовах, а відтак - швидко відновлювати та поповнювати парк FPV підрозділу.

Окрім того, 3D-принтери, якими обладнана майстерня, дозволяють виготовляти необхідні деталі на місці, скорочуючи час на ремонт, а системи супутникового звʼязку передавати необхідні файли між майстернями у лічені хвилини.

"Небокрай" обладнана системами автономного живлення, що дозволяють працювати без зовнішніх джерел енергії, а також має непомітний причіп для високої мобільності та маскування майстерні.

За даними "ДоброДій", проєкт реалізовано у партнерстві з благодійним фондом Бориса Ложкіна.

Нагадаємо

Раніше Біржа Благодійності "ДоброДій" передала два авто Mitsubishi L200 та Nissan Navara для підрозділу "Тайфун". Автівки оснащені Starlink, вартість проєкту понад 1 млн грн.

Варто зазначити, що у березні 2025 року "ДоброДій" надала допомогу на суму понад 1,43 млн грн, профінансувавши реабілітацію 13 важкохворих дітей та підтримавши медзаклади.

Загалом за час повномасштабного вторгнення Біржа Благодійності "ДоброДій" надала  допомогу на понад 130 мільйонів гривень. З них:

• Силам оборони України — 92,5 млн грн; 

• медичним закладам — 8,5 млн грн;  

• важкохворим дітям та підліткам — 15,7 млн грн;

• гуманітарним ініціативам та соціальним проєктам — 13,9 млн грн. 

Долучитися до проєктів Біржі Благодійності "ДоброДій" можна за посиланням: https://248.dp.ua/projects.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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