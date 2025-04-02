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Біржа Благодійності "ДоброДій" передала два позашляховики зі Starlink для підрозділу Нацгвардії "Тайфун"

Київ • УНН

 • 8187 перегляди

БФ «ДоброДій» передала два авто Mitsubishi L200 та Nissan Navara для загону «Тайфун». Автівки оснащені Starlink, вартість проєкту понад 1 млн.грн.

Біржа Благодійності "ДоброДій" передала два позашляховики зі Starlink для підрозділу Нацгвардії "Тайфун"

Біржа Благодійності "ДоброДій" передала два позашляховики, оснащені Starlink для Окремого загону безпілотних систем спеціального призначення "Тайфун", який входить до складу Національної гвардії України, передає УНН.

Загін отримав два потужні позашляховики — Mitsubishi L200 та Nissan Navara. Обидва авто оснащені терміналами Starlink для забезпечення стабільного супутникового зв’язку навіть в умовах активних бойових дій. Загальна вартість проєкту — понад 1 млн грн

- повідомили у Біржі Благодійності.

"ДоброДій" разом з партнерами закупили автомобілі в Польщі. Автівки пройшли технічне обслуговування перед передачею на фронт.

У "ДоброДій" підкреслюють, що поєднання мобільності з супутниковим зв’язком дає "життєво важливу перевагу на полі бою". Завдяки новому оснащенню загін "Тайфун" зможе ефективно координувати застосування безпілотних авіаційних комплексів у зонах найвищого ризику.

"Тайфун" — це новостворений підрозділ спеціального призначення Національної гвардії України,заснований у 2024 році з метою впровадження сучасних технологій у бойову практику. До складу загону входять висококваліфіковані військові, бійці з бойовим досвідом та фахівці з безпілотних систем. Їхня місія — максимальна ефективність та безпека завдяки розвідці, коригуванню вогню та технічній перевазі на основі дронів і цифрових рішень.

Додамо

Загалом за час повномасштабного вторгнення Біржа Благодійності "ДоброДій" надала  допомогу на 129 309 000 гривень. З них:

  •  Сили оборони України – 91 530 000 грн;
    • медичні установи – 8 500 000 грн;
      • хворі діти та підлітки – 15 423 000 грн;
        • гуманітарні ініціативи та соціальні проєкти – 13 856 000 грн.     

          Долучитися до благодійних проєктів можна за посиланням.

          Лілія Подоляк

          Лілія Подоляк

          Суспільство
          Старлінк
          Національна гвардія України
          Україна
          Польща
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