Біржа Благодійності "ДоброДій" передала два позашляховики зі Starlink для підрозділу Нацгвардії "Тайфун"
Київ • УНН
БФ «ДоброДій» передала два авто Mitsubishi L200 та Nissan Navara для загону «Тайфун». Автівки оснащені Starlink, вартість проєкту понад 1 млн.грн.
Біржа Благодійності "ДоброДій" передала два позашляховики, оснащені Starlink для Окремого загону безпілотних систем спеціального призначення "Тайфун", який входить до складу Національної гвардії України, передає УНН.
Загін отримав два потужні позашляховики — Mitsubishi L200 та Nissan Navara. Обидва авто оснащені терміналами Starlink для забезпечення стабільного супутникового зв’язку навіть в умовах активних бойових дій. Загальна вартість проєкту — понад 1 млн грн
"ДоброДій" разом з партнерами закупили автомобілі в Польщі. Автівки пройшли технічне обслуговування перед передачею на фронт.
У "ДоброДій" підкреслюють, що поєднання мобільності з супутниковим зв’язком дає "життєво важливу перевагу на полі бою". Завдяки новому оснащенню загін "Тайфун" зможе ефективно координувати застосування безпілотних авіаційних комплексів у зонах найвищого ризику.
"Тайфун" — це новостворений підрозділ спеціального призначення Національної гвардії України,заснований у 2024 році з метою впровадження сучасних технологій у бойову практику. До складу загону входять висококваліфіковані військові, бійці з бойовим досвідом та фахівці з безпілотних систем. Їхня місія — максимальна ефективність та безпека завдяки розвідці, коригуванню вогню та технічній перевазі на основі дронів і цифрових рішень.
Додамо
Загалом за час повномасштабного вторгнення Біржа Благодійності "ДоброДій" надала допомогу на 129 309 000 гривень. З них:
- Сили оборони України – 91 530 000 грн;
- медичні установи – 8 500 000 грн;
- хворі діти та підлітки – 15 423 000 грн;
- гуманітарні ініціативи та соціальні проєкти – 13 856 000 грн.
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